La dolorosa despedida a la joven que murió tras el accidente en el Camino Rivadavia: "Nos dejaste partidos a todos"

Santilli asume como ministro del Interior: hay fecha para la jura y se reúne con gobernadores
Familiares y allegados despiden con profundo dolor a la joven de 25 años que perdió la vida en un trágico choque frontal en Camino Rivadavia, donde lamentaron el vacío irreparable que deja en sus seres queridos.
El trágico choque frontal ocurrido esta mañana en Camino Rivadavia, en la zona de El Dique, se cobró la vida de Camila Abigail Despoux, una joven de 25 años. El siniestro, que involucró a una camioneta Renault Kangoo y un Renault 9, dejó a otros cuatro hombres con heridas y puso en marcha una investigación judicial caratulada como homicidio culposo. Sin embargo, más allá de los peritajes y la mecánica del accidente que ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, el foco de la tragedia recae en la inesperada y profunda pérdida que sufren sus allegados.
Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
El luto de la despedida se manifestó a través de palabras desgarradoras de su hermana, que reflejan la profunda relación de y su compañía. En un posteo, escribió: "Me acompañaste desde que tengo memoria, nos peleamos, nos gritamos, reímos y lloramos juntas toda la vida".
"Y ahora me dejaste llorando sola, nos dejaste partidos a todos", expresó tras la partida de Camila. Asimismo, su hermana reconoció que la joven se llevó consigo una parte esencial "que nunca va a volver".
En esa línea, habló de los hijos con enorme dolor: "Tus bebés, ese príncipe que tanto quisiste, y la princesa que apenas está creciendo. Cómo les decimos que ahora los vas a cuidar de arriba? Que ya no te van a ver más?".
Finalmente, el emotivo mensaje concluyó: ""Vola hasta la cima, esa que siempre quisiste llegar y miranos de ahí, te prometo que no te vamos a olvidar nunca. Dale un beso a la abuela de mi parte, te amo".
Una joven, de 25 años e identificada como Camila Abigail Despoux, perdió la vida esta mañana tras un choque frontal entre dos vehículos en Camino Rivadavia, en la zona de El Dique. El siniestro dejó además a cuatro hombres con heridas de distinta gravedad y puso en marcha una investigación judicial para reconstruir la mecánica del accidente.
El choque ocurrió alrededor de las 6:30 en el tramo ubicado entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial. Según los primeros reportes oficiales, la colisión involucró a una camioneta Renault Kangoo y a un Renault 9; a raíz del impacto el Renault 9 terminó volcado en un zanjón y en su interior fue hallada la mujer, identificada como que falleció en el lugar. Los cuatro ocupantes de la Kangoo resultaron con lesiones y fueron trasladados a un hospital de la Ciudad.
Bomberos voluntarios, personal del SAME y la policía trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y efectuar las tareas de preservación de la escena. La víctima fue declarada fallecida en el lugar por el equipo médico que llegó al siniestro; otro de los ocupantes del Renault 9 fue hallado inconsciente y también fue llevado a centro asistencial.
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscalía de turno del Departamento Judicial La Plata. Los investigadores realizan peritajes en la escena -entre ellos la inspección de ambos vehículos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona- con el objetivo de determinar el origen del choque y si se registraron maniobras imprudentes, exceso de velocidad o fallas mecánicas.
