El plantel de Gimnasia retomó las prácticas en Estancia Chica y queda concentrado para recibir a Vélez

Tras varios días de paro motivados por el incumplimiento salarial, el plantel de Gimnasia reanudó los entrenamientos hoy por la tarde, en el predio de Estancia Chica. Luego de la práctica, el equipo queda concentrado de cara al partido de mañana a las 17 horas, cuando recibirá a Vélez en el estadio del Bosque por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La medida de fuerza se había iniciado tras el reclamo del plantel por retrasos en el pago de salarios, hecho que la dirigencia asumió y comprometió a “saldar parte de la deuda” esta semana según informó la comisión directiva. Con ese acuerdo en marcha, los jugadores retomaron este domingo la actividad normal.

Bajo las órdenes del cuerpo técnico, el plantel realizó trabajos físicos y tareas tácticas con el objetivo de prepararse para el enfrentamiento clave ante Vélez. Luego de la sesión, los futbolistas quedaron concentrados en las instalaciones del club para llegar descansados al compromiso de mañana.

La dirigencia, por su parte, obtuvo un respiro institucional al asegurar que el cronograma de pagos se activará de manera parcial antes del partido. De esta manera, Gimnasia busca cerrar esta semana de turbulencias y retomar el foco exclusivamente en el campo de juego.

Respecto al equipo, Zaniratto evalúa los mismos titulares del partido ante River, por lo que el once saldría con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta; Marcelo Torres.