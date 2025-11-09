Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y le garantizó la permanencia a Gimnasia en Primera División

Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana
Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana
La caída del Tomba en Tucumán y el empate de San Martín de San Juan despejan al Lobo de cualquier chance matemática de descender
Escuchar esta nota
Atlético Tucumán venció 2-1 a Godoy Cruz en el estadio Monumental José Fierro, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con este triunfo, Gimnasia se aseguró la permanencia en Primera División dado que Godoy Cruz y San Martín de San Juan no podrán alcanzarlo en la lucha de la tabla anual.
El conjunto dirigido por la dupla técnica local mostró una versión sólida y efectiva, especialmente durante la primera mitad, en la que logró imponerse en el ritmo y la posesión frente a un rival que nunca encontró claridad en el mediocampo.
Los goles del elenco tucumano fueron obra de Juan Morán, en contra, y de Marcelo Ortiz. Por su parte, el descuento del “Tomba” llegó en el complemento, gracias a una buena definición de Santino Andino.
Desde el inicio, Atlético Tucumán salió decidido a tomar el protagonismo y presionar alto. Su dominio se tradujo rápidamente en peligro sobre el arco rival, y a los 19 minutos encontró la apertura del marcador. En una jugada desafortunada para la visita, el lateral de Godoy Cruz, Juan Moran, intentó despejar un centro al área chica, pero terminó desviando el balón hacia su propio arco, descolocando al arquero Franco Petroli.
Lejos de conformarse con la mínima ventaja, el “Decano” mantuvo la intensidad y apenas cinco minutos más tarde volvió a golpear. A los 24 minutos, Marcelo Ortiz amplió la diferencia con un potente disparo desde el borde del área, tras un rebote que la defensa mendocina no logró despejar con claridad. Su remate se metió junto al palo derecho de Petroli, que nada pudo hacer para evitar el segundo tanto.
Impulsado por su gente, Atlético siguió buscando el tercero, generando varias oportunidades por las bandas y manteniendo el control del balón. Godoy Cruz, en cambio, mostró dificultades para salir jugando y dependió casi exclusivamente de los pelotazos largos hacia sus delanteros.
En el complemento, el partido cambió de ritmo. Godoy Cruz adelantó sus líneas y trató de recuperar terreno en el mediocampo, aprovechando el desgaste físico del conjunto tucumano. Con más empuje que claridad, el visitante logró acercarse al arco de Matías Mansilla, que respondió con seguridad en cada intervención.
A los 35 minutos, el “Tomba” encontró el descuento tras una destacada acción individual de Santino Andino. El delantero encaró por el sector derecho, dejó en el camino a su marcador y definió con precisión al segundo palo, venciendo la resistencia del arquero local.
Los minutos finales se jugaron con mucha intensidad. Atlético Tucumán apostó a la solidez defensiva y al manejo del tiempo para cuidar la ventaja, mientras que Godoy Cruz fue con todo en busca del empate, aunque sin éxito.
El pitazo final desató la euforia de los hinchas locales, que celebraron un triunfo trabajado y merecido. El “Decano” mostró actitud, concentración y eficacia en los momentos clave, logrando un resultado que renueva la confianza del plantel de cara a los compromisos decisivos que restan en el Torneo Clausura 2025.
