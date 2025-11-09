Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

"Unir a Gimnasia": cuatro candidatos conformaron una alianza para las elecciones

9 de Noviembre de 2025 | 19:04

Con la intención de “buscar a todos los que quieras sumarse”, hoy terminó de tomar forma la alianza entre Diego Patiño (Legado Gimnasista), Emanuel Di Loreto (Renacimiento Gimnasista), Juan Larraza (Alternativa Tripera) y Lucas Castagneto (Somos Gimnasia) para las elecciones del 29 de este mes.

Aún resta definir quien será el candidato a presidente, donde competirán contra Carlos Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos) y Sebastián Gubia (Queremos a Gimnasia). La jornada electoral será clave para definir el rumbo institucional del club, que atraviesa una etapa de crisis financiera.

En los últimos días, otro de los que se erigió entre los candidatos fue Daniel Onofri, expresidente de Gimnasia. En El Equipo Deportivo,  anunció su participación en las próximas elecciones del Lobo. 

Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia

Semanas atrás, los espacios que hoy formalizaron la alianza le solicitaron a la actual Comisión Directiva documentación financiera, contable y administrativa en la antesala a la Asamblea General Ordinaria. En aquella oportunidad, exigían conocer el estado de situación patrimonial actual, donde puntualmente se pidieron los detalles del Pasivo Corriente y No Corriente, junto con el estado de las deudas exigibles y las previsiones financieras existentes.

 

