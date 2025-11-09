José Sosa, desafectado en la visita al Matador: qué dice el parte médico

Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
El mediocampista José Sosa no será parte del equipo de Estudiantes para el compromiso de esta noche frente a Tigre, debido a una metatarsalgia en el pie derecho, informó el cuerpo médico del club en horas de la tarde. La baja del experimentado jugador se suma a un marco de exigencia para el Pincha, que viajó al encuentro con la clara consigna de llevarse los tres puntos.
El equipo había organizado su estrategia pensando en contar con Sosa en el banco de relevos, pero la molestia lo deja afuera y suma un nuevo dolor de cabeza al cuerpo técnico.
Con este contratiempo, Estudiantes afronta un partido clave fuera de casa sin uno de sus volantes más experientados, en plena lucha por asegurar puestos superiores en el torneo.
🩺 Parte médico: José Sosa presenta una metatarsalgia en el pie derecho y quedó desafectado para el partido de esta noche.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 9, 2025
Tigre: Felipe Zenobio; Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Álvarez; López, Piñero, Medina; Martínez, Ignacio Russo, Romero.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Edwuin Cetré o Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo.
Hora: 21:30 horas.
TV: TNT Sports.
Árbitro: Daniel Zamora.
Estadio: José Dellagioavanna.
Los dirigidos por el Barba vienen de caer 2-1 ante Boca, en el Jorge Luis Hirschi. Y con esa derrota, complicaron su situación en la tabla anual, donde momentáneamente quedaron lejos del ingreso a zona internacional.
El plantel sabe que, para acceder a ese objetivo, debe ganar los dos partidos que restan y esperar resultados favorables. Por eso, el conjunto albirrojo apunta a iniciar en Victoria la remontada que planificó durante la semana. Además, se mide con un rival directo tanto en la tabla general como en la Zona A del Clausura.
