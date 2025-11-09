Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

José Sosa, desafectado en la visita al Matador: qué dice el parte médico

José Sosa, desafectado en la visita al Matador: qué dice el parte médico
9 de Noviembre de 2025 | 18:29

Escuchar esta nota

El mediocampista José Sosa no será parte del equipo de Estudiantes para el compromiso de esta noche frente a Tigre, debido a una metatarsalgia en el pie derecho, informó el cuerpo médico del club en horas de la tarde. La baja del experimentado jugador se suma a un marco de exigencia para el Pincha, que viajó al encuentro con la clara consigna de llevarse los tres puntos.

El equipo había organizado su estrategia pensando en contar con Sosa en el banco de relevos, pero la molestia lo deja afuera y suma un nuevo dolor de cabeza al cuerpo técnico.

Con este contratiempo, Estudiantes afronta un partido clave fuera de casa sin uno de sus volantes más experientados, en plena lucha por asegurar puestos superiores en el torneo.

Probables formaciones de Tigre vs Estudiantes:

Tigre: Felipe Zenobio; Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Álvarez; López, Piñero, Medina; Martínez, Ignacio Russo, Romero.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Edwuin Cetré o Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo.  

LE PUEDE INTERESAR

El plantel de Gimnasia retomó las prácticas en Estancia Chica y queda concentrado para recibir a Vélez

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Boca vs River: los goles

Hora: 21:30 horas.

TV: TNT Sports. 

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: José Dellagioavanna. 

La previa ante el Matador

Los dirigidos por el Barba vienen de caer 2-1 ante Boca, en el Jorge Luis Hirschi. Y con esa derrota, complicaron su situación en la tabla anual, donde momentáneamente quedaron lejos del ingreso a zona internacional.

El plantel sabe que, para acceder a ese objetivo, debe ganar los dos partidos que restan y esperar resultados favorables. Por eso, el conjunto albirrojo apunta a iniciar en Victoria la remontada que planificó durante la semana. Además, se mide con un rival directo tanto en la tabla general como en la Zona A del Clausura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Por la victoria, Estudiantes visita a Tigre: hora, formaciones y tv
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Por la victoria, Estudiantes visita a Tigre: hora, formaciones y tv

Boca se adueñó del Superclásico, venció a River 2 a 0 a en La Bombonera y se metió a la Libertadores

Cómo serán los festejos por los 143 años de la Ciudad

Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo

Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás

Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque

Desazón marista: descendió a Primera A
Últimas noticias de Deportes

"Unir a Gimnasia": cuatro candidatos conformaron una alianza para las elecciones

El plantel de Gimnasia retomó las prácticas en Estancia Chica y queda concentrado para recibir a Vélez

VIDEO. Boca vs River: los goles

Boca se adueñó del Superclásico, venció a River 2 a 0 a en La Bombonera y se metió a la Libertadores
La Ciudad
La oveja más grande del mundo estuvo en La Plata y fue quemada en un cierre artístico único
Vecinos denuncian el pésimo estado de la calle 501 en Gorina: “Está intransitable y puede ocurrir una tragedia”
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 9 de noviembre
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Policiales
Un hombre fue encontrado sin vida en un edificio céntrico de La Plata tras varios días de búsqueda
Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
Conmoción tras el hallazgo de un hombre sin vida en el camino a Punta Lara
Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque
Un chofer atropelló y mató a un motociclista tras una discusión callejera en Azul
Política y Economía
El Indec difunde la inflación de octubre: la suba estaría nuevamente por encima del 2%
Milei y su “hora dorada”: entre el pragmatismo político, la interna con Villarruel y la sombra del poder judicial
El Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei
Claroscuros para el mercado argentino
Un aliado para Milei: sintonía con el presidente de Bolivia
Espectáculos
VIDEO. Dua Lipa, presente en La Bombonera: la cantante disfruta del Superclásico entre Boca y River
Marcela Tinayre desmintió los rumores de pelea con Juana Viale: “Nada me perturba más”
La noche de Mirtha: La Chiqui deslumbró con su atuendo y confesó que su carrera televisiva fue “accidental”
Dua Lipa posó con la camiseta de River y su familia recorrió La Boca
Julieta Cardinali, tajante sobre Andres Calamaro: “No me veo, no hay relación”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla