Drama vial en la Región: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque

Una joven, de 25 años e identificada como Camila Abigail Despoux, perdió la vida esta mañana tras un choque frontal entre dos vehículos en Camino Rivadavia, en la zona de El Dique. El siniestro dejó además a cuatro hombres con heridas de distinta gravedad y puso en marcha una investigación judicial para reconstruir la mecánica del accidente.

El choque ocurrió alrededor de las 6:30 en el tramo ubicado entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial. Según los primeros reportes oficiales, la colisión involucró a una camioneta Renault Kangoo y a un Renault 9; a raíz del impacto el Renault 9 terminó volcado en un zanjón y en su interior fue hallada la mujer, identificada como que falleció en el lugar. Los cuatro ocupantes de la Kangoo resultaron con lesiones y fueron trasladados a un hospital de la Ciudad.

LEA TAMBIÉN Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque

Bomberos voluntarios, personal del SAME y la policía trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y efectuar las tareas de preservación de la escena. La víctima fue declarada fallecida en el lugar por el equipo médico que llegó al siniestro; otro de los ocupantes del Renault 9 fue hallado inconsciente y también fue llevado a centro asistencial.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscalía de turno del Departamento Judicial La Plata. Los investigadores realizan peritajes en la escena -entre ellos la inspección de ambos vehículos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona- con el objetivo de determinar el origen del choque y si se registraron maniobras imprudentes, exceso de velocidad o fallas mecánicas.

El Camino Rivadavia un peligro entre La Plata y Ensenada

La traza está en obra y su estado representa un enorme peligro para quienes circulan por el lugar. Si bien no se descarta una falla humana, se sabe que el estado de la arteria en algunos sectores es preocupante. Es que a los defectos propios que presenta, como los innumerables pozos que ya parecen ollas, los desniveles y banquinas destruidas, se le suma las dificultades que acarrea las tareas de remodelación en curso, con desvíos y terraplenes.

Al arribar al lugar, personal policial constató que la Kangoo se encontraba sobre la cinta asfáltica, mientras que el Renault 9 había caído a un zanjón tras el impacto. En el interior del vehículo, la pareja estaba inconsciente.

Pese al rápido accionar de los bomberos voluntarios de Ensenada y del personal del SAME, constataron en el lugar el fallecimiento de la joven. En tanto, las otras cuatro personas heridas fueron trasladados de urgencia al Hospital Horacio Cestino para su atención.