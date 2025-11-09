Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Conmoción tras el hallazgo de un hombre sin vida en el camino a Punta Lara

A escasos metros encontraron un arma de fuego, municiones y un maletín con pesos y dólares

Conmoción tras el hallazgo de un hombre sin vida en el camino a Punta Lara
9 de Noviembre de 2025 | 16:12

Escuchar esta nota

El hallazgo de un hombre sin vida conmocionó esta mañana al tránsito del camino que une La Plata con Punta Lara. El cuerpo fue localizado junto a un automóvil Volkswagen Golf gris sobre la banquina de la Diagonal 74, en el tramo que dirige hacia la localidad costera. 

La víctima fue identificada como un hombre, de 69 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Ranchos. Junto al cuerpo se secuestró un arma de fuego calibre 38, una carta de despedida, dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares, y una caja de balas del mismo calibre. 

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que tras las primeras pericias trabaja bajo la hipótesis de suicidio. Personal de la Policía Científica realizó la toma de muestras y el secuestro del vehículo para alentar las averiguaciones. La autopsia fue dispuesta para las próximas horas con el fin de establecer causas y hora aproximada del deceso.

Más temprano, un siniestro tuvo lugar en el Camino Rivadavia en la zona de El Dique, cuando una camioneta Renault Kangoo y un Renault 9 chocaron de frente. De acuerdo al parte oficial del Comando de Patrulla Ensenada, los vehículos involucrados fueron una Renault Kangoo blanca (dominio LMK-471), conducida por un hombre de 50 años, quien viajaba junto a otros dos de 45 y 53 años; y un Renault 9 azul (dominio ARU-263), manejado por otro hombre, quien iba acompañado por una mujer que perdió la vida y aún no fue identificada.

Al arribar al lugar, personal policial constató que la Kangoo se encontraba sobre la cinta asfáltica, mientras que el Renault 9 había caído a un zanjón tras el impacto. En el interior del vehículo, la pareja estaba inconsciente.

 

Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque

Un chofer atropelló y mató a un motociclista tras una discusión callejera en Azul
