Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

10 de Noviembre de 2025 | 07:47

La victoria de Boca por 2-0 en el Superclásico, que además aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, desató una inmediata ola de memes en las redes sociales. El héroe de la jornada y protagonista de las imágenes fue Exequiel Zeballos, autor de un gol y una asistencia. 

Sin embargo, el foco principal de las burlas fue River: Franco Armani, por el "flojísimo rebote" en el primer gol, y el error defensivo de Paulo Díaz fueron tendencia.

El destinatario final de los memes fue Marcelo Gallardo, ya que los hinchas ironizaron sobre su reciente extensión de contrato justo cuando el equipo sumó su quinta derrota en seis partidos y quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la tabla general.

El fenómeno Dua Lipa

Después de disfrutar del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, Dua Lipa se dirigió al icónico bodegón porteño El Preferido de Palermo para una cena relajada en familia, y a la salida sorprendió a unos fans con declaraciones sobre el partido. 

En su recorrido dominical por la ciudad de Buenos Aires, la cantante decidió visitar por segunda vez el mítico restaurante porteño, ya que en su visita anterior al país, en septiembre de 2022, la cantante británica ya había almorzado allí junto a su familia. 

Y cuando se dispuso a firmar algunos autógrafos y tomarse unas fotos, la pregunta sobre el partido en la Bombonera no se hizo esperar.

En concreto, uno de los seguidores le preguntó por Boca. “Me encanta. La energía es perfecta… la gente…”, destacó la estrella pop.

La icónica cantante venía de fotografiarse con la camiseta de River, luego de sus shows en el Monumental. Sin embargo, este domingo estuvo con Juan Román Riquelme y bailando al ritmo de los hinchas “xeneizes”, y al parecer disfrutó de los goles del “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel.

 

 

