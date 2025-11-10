Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día

Del 15 al 22 de noviembre habrá espectáculos de diversos géneros en espacios culturales y plazas platenses

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
10 de Noviembre de 2025 | 08:03

Escuchar esta nota

En el marco del 143° aniversario de la fundación de La Plata, la Municipalidad anunció la realización de la Semana de la Música, que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre con una variada agenda de actividades culturales y artísticas en distintos espacios de la ciudad.

Durante ocho jornadas, los platenses podrán disfrutar de presentaciones de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros en escenarios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, la plaza Islas Malvinas, la Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, Meridiano V y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

La programación incluirá una gala lírica, una peña folclórica, un concierto sinfónico a cielo abierto y un festival sorpresa, además de la participación de destacadas figuras locales e invitados especiales.

Además, el 19 de noviembre la Comuna llevará adelante el evento central por el cumpleaños de la capital bonaerense en Plaza Moreno, con la actuación de artistas locales y de alcance nacional e internacional.

Por otro lado, el sábado 22 un total de 50 centros culturales de la capital bonaerense desplegarán su arte en los distintos barrios, con espectáculos en vivo que llevarán la música y la celebración a cada rincón de La Plata.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca promover la cultura, el encuentro y la participación ciudadana, celebrando el arte y la identidad platense a través de la música en sus múltiples expresiones.

Aniversario de La Plata: EL CRONOGRAMA

Este es el cronograma completo de la Semana de la Música para celebrar el nuevo aniversario de La Plata:

- Sábado 15 de noviembre – 18:00
Show: Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica. 
Lugar: Frente a la Catedral

- Domingo 16 de noviembre – 18:00
Show: Misa Criolla / Canto coral
Lugar: Frente a la Catedral

- Lunes 17 de noviembre – desde las 20:00
Show: Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga
Lugar: Hipódromo de La Plata

- Martes 18 de noviembre – desde las 18:00
Show: Peña Aniversario / Folclore
Lugar: Meridiano V 

- Miércoles 19 de noviembre – desde las 13:00
Show: Festival 143° Aniversario
Lugar: Plaza Moreno

- Jueves 20 de noviembre – 18:00
Show: Gala Lírica / Lírico
Lugar: Teatro Argentino

- Viernes 21 de noviembre - desde las 12:00
Show: Festival Sorpresa
Lugar: Plaza Moreno

- Viernes 21 de noviembre - 21.00
Show: Grandes del Jazz / Jazz
Lugar: Salón Dorado Municipal

- Sábado 22 de noviembre – Día de la Música - 19:00
Show: Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros / Boleros
Lugar: Pasaje Dardo Rocha 

- Sábado 22 de noviembre - desde las 20.00
Show: 50 centros culturales de la ciudad salen a la calle
Lugar: Centros culturales

