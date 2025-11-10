Relevamiento nacional de docentes y nodocentes

Se pondrá en marcha hoy el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), docentes y nodocentes, un operativo impulsado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en el marco de la Red Federal de Información Educativa (RedFIE).

El ReNPE relevará a todo el personal docente y no docente que trabaja en establecimientos educativos de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades —con excepción de las universidades— en todo el país. Su objetivo es obtener información precisa, detallada y actualizada que permita fortalecer la planificación y la implementación de políticas educativas a nivel nacional.

El operativo fue aprobado por unanimidad en el Consejo Federal de Educación, mediante la Resolución CFE N.º 478/24, y busca cuantificar y caracterizar al personal educativo argentino, indagando aspectos como su inserción institucional, situación laboral, formación, trayectoria profesional y datos sociodemográficos.

Fuentes del gobierno nacional informaron que durante los últimos 30 años, la fuente principal fue el Relevamiento Anual, pero ahora podremos contar con una base nominal completa de todo el personal docente y no docente del país. Son buenas noticias”.

La primera etapa del ReNPE se desarrolló entre 2024 y 2025, con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes revisaron y cargaron las nóminas del personal de cada institución.

La segunda etapa, que comienza hoy, contempla la participación de unas 1.200.000 personas que deberán completar un cuestionario digital a través de la aplicación MiArgentina o desde la página web oficial.

El relevamiento estará abierto hasta el 31 de diciembre y su participación es obligatoria.