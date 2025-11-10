Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
El viernes se había suspendido por un corte de luz
La audiencia en el jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach por el escándalo del documental en el debate por la muerte de Diego Maradona, y que se había suspendido el pasado viernes 7 de noviembre por falta de luz, se reanuda hoy en La Plata con las declaraciones de los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.
Ambos integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro junto a Makintach durante el juicio por la muerte del futbolista, el cual fue declarado nulo al comprobarse la producción de un documental.
Será una jornada más que importante debido a que los dos magistrados darán cuenta de los movimientos de la acusada dentro del Tribunal y su rol como vocal en aquel juicio.
Aun así, Makintach tiene un recurso y es mostrar conversaciones que ella mantuvo con sus colegas, en las que se demostraría que ambos sabían del documental, por lo que también deberían ser juzgados.
En uno de ellos chats del grupo la acusada los tranquilizó sobre las imágenes que se iban a registrar dentro de la sala: “Se queden tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero... le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna".
La semana pasada la audiencia del jury se suspendió debido a un corte de luz en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
