Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo

¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
10 de Noviembre de 2025 | 08:23

Escuchar esta nota

Lionel Messi "agitó" este lunes el mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales desde el Camp Nou, acompañado de un mensaje que ilusiona a los hinchas: "Ojalá algún día pueda volver".

El capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue "inmensamente feliz".

El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los "blaugranas". La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar "un partido homenaje" para Messi con el estadio lleno, como una "hermosa manera de inaugurar el Camp Nou".

LE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo

VIDEO. Colapinto: cumplió y armó una gran fiesta en el final
Últimas noticias de Deportes

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa

Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa

“River no nos inquietó y merecíamos más goles”
Política y Economía
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%
Inundaciones: acuerdan ayuda para municipios
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
"Pungas" en UNO: disfrutaba de un show en La Plata y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
La Ciudad
Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla