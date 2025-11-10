¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Lionel Messi "agitó" este lunes el mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales desde el Camp Nou, acompañado de un mensaje que ilusiona a los hinchas: "Ojalá algún día pueda volver".
El capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue "inmensamente feliz".
El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".
El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los "blaugranas". La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.
Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar "un partido homenaje" para Messi con el estadio lleno, como una "hermosa manera de inaugurar el Camp Nou".
