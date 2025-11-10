Desvalijan la casa de una docente que se encontraba dando clases

Una docente de 53 años se convirtió en las últimas horas en víctima de un ruinoso escruche. Según pudo saber este diario, la mujer volvía del trabajo a su casa ubicada 2 entre 67 y 68 cuando se encontró con el doloroso escenario: la puerta del patio forzada y el interior revuelto.

El robo, según relató la víctima, ocurrió entre las 17:30 y la medianoche. Los autores, aún no identificados, habrían barreteado la puerta del patio y accedido al interior con tranquilidad suficiente para revolver todo a su paso.

No se trató de un arrebato ni de una irrupción azarosa. La mujer notó faltantes precisos: una alianza de oro, un prendedor con una perla y siete pendrives que utilizaba para su labor docente.

Los objetos tenían más valor emocional y práctico, en el caso de las memorias, que económico, pero el golpe fue devastador.

Horas antes, la víctima había advertido un detalle que hoy cobra sentido: restos de naranja en la entrada a su propiedad. El hallazgo le pareció extraño, pero lo pasó por alto.

Ahora, con el recuerdo fresco, esa naranja parece haberse convertido en un presagio, un pequeño signo de que alguien había estado en su casa observando y planificando cada detalle para concretar un golpe efectivo.

Lo concreto es que, apenas ingresó, el desconcierto se apoderó de esta mujer que llegaba recién del trabajo. Cajones abiertos, ropa desparramada, ventanas que ella recordaba haber cerrado y ahora estaban abiertas formaban parte de la cruel escena que le tocó presenciar.

Los investigadores presumen que se trató de un robo cometido por más de una persona, con conocimiento previo del lugar. “El método —barreteo de acceso trasero, revisión selectiva y fuga limpia— sugiere experiencia y planificación”, destacó una fuente.

Se sospecha que los autores podrían haber estudiado los movimientos de la víctima, esperando el momento exacto para irrumpir sin riesgo. El hecho fue caratulado como robo.