Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
"Pungas" en UNO: disfrutaba de un show en La Plata y sintió un “manotazo”
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Scaloni desafectó a cuatro "pesos pesados" por un insólito motivo: ¿quién va a jugar contra Angola?
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
El Senado de Estados Unidos busca poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Desvalijan la casa de una docente que se encontraba dando clases
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com
7
El colombiano fue el más desequilibrante del equipo, sobre todo, por lo hecho en el segundo tiempo donde estuvo intratable. Se mostró muy veloz por la banda y generó una chance clara, como así también buenos desbordes. Sin dudas, fue una de las esperanzas que tuvo Estudiantes para intentar dar vuelta la historia.
LE PUEDE INTERESAR
Con la derrota de Godoy Cruz, Gimnasia aseguró su permanencia en Primera antes de jugar con Vélez
3
Más allá de que le dio muchas alegrías al Pincha, el delantero fue expulsado de manera increíble. Perdió los estribos y le propinó un codazo a Laso, para dejar con 10 a su equipo.
3
El árbitro no tuvo una buena labor en Victoria, ya que por momentos dejó pegar de más y también se quedó corto con algunas tarjetas. Pudo haber expulsado a Soto con doble amarilla.
------------------------------
Fernando Muslera (5)
No tuvo responsabilidad en el gol. Después mostró seguridad en las pocas veces que le llegaron.
Román Gómez (4)
Poca actividad en el ataque, si bien jugó adelantado, no inquietó. Además sufrió problemas en su banda. Por allí llegó el gol.
Santiago Núñez (5)
Similar a su compañero de zaga, mejoró en la segunda mitad luego de un primer tiempo con dudas.
Facundo Rodríguez (5)
Flojo primer tiempo, dejo espacios en el gol de Tigre. Levantó un poco su nivel en la etapa complementaria.
Santiago Arzamendia (4)
Flojo. Le ganaron con facilidad en la jugada del gol y después tuvo problemas defensivos por la banda.
Alexis Castro (4)
Generó una chance clara en el primer tiempo y tuvo algunos buenos momentos. Después se apagó y no salió a jugar el segundo tiempo.
Santiago Ascacibar (4)
Un poco impreciso. Poca presencia, jugó incómodo. Salió reemplazado en el complemento por un golpe.
Cristian Medina (5)
De mayor a menor, no mostró el nivel de otros partidos, aunque se asoció por momentos con Cetré para generar peligro.
Tiago Palacios (5)
De menor a mayor. No tuvo mucho desequilibrio y se mostró errático en la etapa inicial. Levantó un poco en el complemento y generó algunas buenas jugadas.
Guido Carrillo (3)
Se equivocó. Pese a su experiencia, se pasó de revoluciones y vio una roja innecesaria. Complicó al equipo.
Edwuin Cetré (7)
Fue la carta de desequilibrio que tuvo el equipo, sobre todo, por lo que hizo en el segundo tiempo. Se mostró rápido y por momentos, imparable para la defensa de Tigre.
Ezequiel Piovi (5)
Su rol fue cambiando dependiendo las formas de partido. Por momentos se retrasó con los centrales. Mientras que en ataque acompañó, pero sin desequilibrar.
Mikel Amondarain (6)
Entró bien al encuentro. Le dio mayor claridad al mediocampo.
Facundo Farías (-)
No entró firme. Impreciso y sin generar desequilibrio.
Eric Meza (-)
Tuvo poco contacto con la pelota.
Joaquín Tobio Burgos (-)
Tocó pocas pelotas, más allá que se hizo cargo de las últimas pelotas paradas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí