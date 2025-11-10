Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Deportes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com

10 de Noviembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

7

EDWUIN CETRÉ

El colombiano fue el más desequilibrante del equipo, sobre todo, por lo hecho en el segundo tiempo donde estuvo intratable. Se mostró muy veloz por la banda y generó una chance clara, como así también buenos desbordes. Sin dudas, fue una de las esperanzas que tuvo Estudiantes para intentar dar vuelta la historia.

LE PUEDE INTERESAR

Con la derrota de Godoy Cruz, Gimnasia aseguró su permanencia en Primera antes de jugar con Vélez

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana

 

3

CARRILLO, ESTA VEZ, TUVO UN ERROR QUE COMPLICÓ AL EQUIPO

Más allá de que le dio muchas alegrías al Pincha, el delantero fue expulsado de manera increíble. Perdió los estribos y le propinó un codazo a Laso, para dejar con 10 a su equipo.

 

3

DANIEL ZAMORA SE QUEDÓ CORTO CON ALGUNAS TARJETAS

El árbitro no tuvo una buena labor en Victoria, ya que por momentos dejó pegar de más y también se quedó corto con algunas tarjetas. Pudo haber expulsado a Soto con doble amarilla.

 

------------------------------

 

Fernando Muslera (5)
No tuvo responsabilidad en el gol. Después mostró seguridad en las pocas veces que le llegaron.

Román Gómez (4)
Poca actividad en el ataque, si bien jugó adelantado, no inquietó. Además sufrió problemas en su banda. Por allí llegó el gol.

Santiago Núñez (5)
Similar a su compañero de zaga, mejoró en la segunda mitad luego de un primer tiempo con dudas.

Facundo Rodríguez (5)
Flojo primer tiempo, dejo espacios en el gol de Tigre. Levantó un poco su nivel en la etapa complementaria.

Santiago Arzamendia (4)
Flojo. Le ganaron con facilidad en la jugada del gol y después tuvo problemas defensivos por la banda.

Alexis Castro (4)
Generó una chance clara en el primer tiempo y tuvo algunos buenos momentos. Después se apagó y no salió a jugar el segundo tiempo.

Santiago Ascacibar (4)
Un poco impreciso. Poca presencia, jugó incómodo. Salió reemplazado en el complemento por un golpe.

Cristian Medina (5)
De mayor a menor, no mostró el nivel de otros partidos, aunque se asoció por momentos con Cetré para generar peligro.

Tiago Palacios (5)
De menor a mayor. No tuvo mucho desequilibrio y se mostró errático en la etapa inicial. Levantó un poco en el complemento y generó algunas buenas jugadas.

Guido Carrillo (3)
Se equivocó. Pese a su experiencia, se pasó de revoluciones y vio una roja innecesaria. Complicó al equipo.

Edwuin Cetré (7)
Fue la carta de desequilibrio que tuvo el equipo, sobre todo, por lo que hizo en el segundo tiempo. Se mostró rápido y por momentos, imparable para la defensa de Tigre.

INGRESARON

Ezequiel Piovi (5)
Su rol fue cambiando dependiendo las formas de partido. Por momentos se retrasó con los centrales. Mientras que en ataque acompañó, pero sin desequilibrar.

Mikel Amondarain (6)
Entró bien al encuentro. Le dio mayor claridad al mediocampo.

Facundo Farías (-)
No entró firme. Impreciso y sin generar desequilibrio.

Eric Meza (-)
Tuvo poco contacto con la pelota.

Joaquín Tobio Burgos (-)
Tocó pocas pelotas, más allá que se hizo cargo de las últimas pelotas paradas.

 

Promedio:
5,20
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo

Carrillo aplicó un codazo y se fue expulsado
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Últimas noticias de Deportes

Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"

Scaloni desafectó a cuatro "pesos pesados" por un insólito motivo: ¿quién va a jugar contra Angola?

¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
Policiales
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Política y Economía
La Provincia posterga el vencimiento de varios impuestos
Chivilcoy: tensión política por la nueva fórmula de la Tasa Vial
Tandil: volvió a ser la ciudad del salame más largo del mundo
Tres Arroyos: la oposición apoyó el aumento de tasas a cambio de ajustes en salud y deuda
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
La Ciudad
Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla