7

EDWUIN CETRÉ

El colombiano fue el más desequilibrante del equipo, sobre todo, por lo hecho en el segundo tiempo donde estuvo intratable. Se mostró muy veloz por la banda y generó una chance clara, como así también buenos desbordes. Sin dudas, fue una de las esperanzas que tuvo Estudiantes para intentar dar vuelta la historia.

3

CARRILLO, ESTA VEZ, TUVO UN ERROR QUE COMPLICÓ AL EQUIPO

Más allá de que le dio muchas alegrías al Pincha, el delantero fue expulsado de manera increíble. Perdió los estribos y le propinó un codazo a Laso, para dejar con 10 a su equipo.

3

DANIEL ZAMORA SE QUEDÓ CORTO CON ALGUNAS TARJETAS

El árbitro no tuvo una buena labor en Victoria, ya que por momentos dejó pegar de más y también se quedó corto con algunas tarjetas. Pudo haber expulsado a Soto con doble amarilla.

Fernando Muslera (5)

No tuvo responsabilidad en el gol. Después mostró seguridad en las pocas veces que le llegaron.

Román Gómez (4)

Poca actividad en el ataque, si bien jugó adelantado, no inquietó. Además sufrió problemas en su banda. Por allí llegó el gol.

Santiago Núñez (5)

Similar a su compañero de zaga, mejoró en la segunda mitad luego de un primer tiempo con dudas.

Facundo Rodríguez (5)

Flojo primer tiempo, dejo espacios en el gol de Tigre. Levantó un poco su nivel en la etapa complementaria.

Santiago Arzamendia (4)

Flojo. Le ganaron con facilidad en la jugada del gol y después tuvo problemas defensivos por la banda.

Alexis Castro (4)

Generó una chance clara en el primer tiempo y tuvo algunos buenos momentos. Después se apagó y no salió a jugar el segundo tiempo.

Santiago Ascacibar (4)

Un poco impreciso. Poca presencia, jugó incómodo. Salió reemplazado en el complemento por un golpe.

Cristian Medina (5)

De mayor a menor, no mostró el nivel de otros partidos, aunque se asoció por momentos con Cetré para generar peligro.

Tiago Palacios (5)

De menor a mayor. No tuvo mucho desequilibrio y se mostró errático en la etapa inicial. Levantó un poco en el complemento y generó algunas buenas jugadas.

Guido Carrillo (3)

Se equivocó. Pese a su experiencia, se pasó de revoluciones y vio una roja innecesaria. Complicó al equipo.

Edwuin Cetré (7)

Fue la carta de desequilibrio que tuvo el equipo, sobre todo, por lo que hizo en el segundo tiempo. Se mostró rápido y por momentos, imparable para la defensa de Tigre.

INGRESARON

Ezequiel Piovi (5)

Su rol fue cambiando dependiendo las formas de partido. Por momentos se retrasó con los centrales. Mientras que en ataque acompañó, pero sin desequilibrar.

Mikel Amondarain (6)

Entró bien al encuentro. Le dio mayor claridad al mediocampo.

Facundo Farías (-)

No entró firme. Impreciso y sin generar desequilibrio.

Eric Meza (-)

Tuvo poco contacto con la pelota.

Joaquín Tobio Burgos (-)

Tocó pocas pelotas, más allá que se hizo cargo de las últimas pelotas paradas.