Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada
Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
"Pungas" en UNO: disfrutaba de un show en La Plata y sintió un “manotazo”
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Desvalijan la casa de una docente que se encontraba dando clases
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Los números de la suerte del lunes 10 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
El tiempo se presentaba este lunes en La Plata con cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sin embargo, el tiempo desmejora mañana. El SMN, prevé para el martes cielo algo nublado, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas entre la tarde y la noche, con vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 26.
El miércoles, en tanto, vuelve el sol con apenas algunas nubes en el cielo, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 25.
