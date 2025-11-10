Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?

El tiempo se presentaba este lunes en La Plata con cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, el tiempo desmejora mañana. El SMN, prevé para el martes cielo algo nublado, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas entre la tarde y la noche, con vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 26.

El miércoles, en tanto, vuelve el sol con apenas algunas nubes en el cielo, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 25.