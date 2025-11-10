Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
El entrenador decidió suspender la conferencia por primera vez desde que está en el club
Eduardo Domínguez sorprendió tras la derrota ante Tigre y decidió suspender la conferencia de prensa por primera vez desde que está en el club. No trascendieron los motivos.
El entrenador se mostró muy molesto durante el partido con el arbitraje de Daniel Zamora, sobre todo por jugadas puntuales. Para el Pincha, fue exagerada la roja a Carrillo, más allá que el codazo existió.
También se reclamó un penal sobre Cristian Medina, quien fue derribado en una jugada peligrosa que tuvo el Pincha. Más allá que los jugadores pidieron que se analice en el VAR, para la terna no fue necesario. También hubo reclamo por una roja a Soto, quien estando amonestado generó una fuerte infracción sobre Amondarain.
Más allá que el Barba siempre dio su opinión sobre el arbitraje, esta vez decidió irse en silencio, sobre todo porque la derrota marcó el fin de las chances del equipo de meterse en la Copa Sudamericana.
De esta forma, el partido ante Argentinos será una verdadera final para Estudiantes, ya que además no tiene asegurado su lugar en los playoffs.
Uno de los que rompió el silencio tras la derrota ante Tigre fue el arquero del Pincha, Fernando Muslera. Señaló que el equipo hizo méritos para llevarse algo más y que buscarán ir por el campeonato.
“La verdad que en el fútbol, la justicia no existe para mí. Hicimos un buen partido mejor con 10 jugadores que con 11. Casi todo el segundo tiempo estuvimos bien parados y tratamos de generar. Al no tener un referente como Guido (Carrillo), pudimos centrar y llegar al fondo. Lamentablemente se nos dio un resultado negativo, ante una desatención”.
Sobre la obligación de ganar el Torneo Clausura, para jugar la Copa Libertadores, el uruguayo no se achicó: “El objetivo de Estudiantes es ir por el campeonato. Ya lo logró, ya lo hizo. Este club está entre los más grandes y nunca hay que darlo por muerto”.
