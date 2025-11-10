Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |EL QUE HABLÓ FUE FERNANDO MUSLERA

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

El entrenador decidió suspender la conferencia por primera vez desde que está en el club

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

Eduardo Domínguez

10 de Noviembre de 2025 | 03:03
Edición impresa

Eduardo Domínguez sorprendió tras la derrota ante Tigre y decidió suspender la conferencia de prensa por primera vez desde que está en el club. No trascendieron los motivos.

El entrenador se mostró muy molesto durante el partido con el arbitraje de Daniel Zamora, sobre todo por jugadas puntuales. Para el Pincha, fue exagerada la roja a Carrillo, más allá que el codazo existió.

También se reclamó un penal sobre Cristian Medina, quien fue derribado en una jugada peligrosa que tuvo el Pincha. Más allá que los jugadores pidieron que se analice en el VAR, para la terna no fue necesario. También hubo reclamo por una roja a Soto, quien estando amonestado generó una fuerte infracción sobre Amondarain.

Más allá que el Barba siempre dio su opinión sobre el arbitraje, esta vez decidió irse en silencio, sobre todo porque la derrota marcó el fin de las chances del equipo de meterse en la Copa Sudamericana.

De esta forma, el partido ante Argentinos será una verdadera final para Estudiantes, ya que además no tiene asegurado su lugar en los playoffs.

“NO HAY QUE DARLO MUERTO A ESTUDIANTES”

Uno de los que rompió el silencio tras la derrota ante Tigre fue el arquero del Pincha, Fernando Muslera. Señaló que el equipo hizo méritos para llevarse algo más y que buscarán ir por el campeonato.

“La verdad que en el fútbol, la justicia no existe para mí. Hicimos un buen partido mejor con 10 jugadores que con 11. Casi todo el segundo tiempo estuvimos bien parados y tratamos de generar. Al no tener un referente como Guido (Carrillo), pudimos centrar y llegar al fondo. Lamentablemente se nos dio un resultado negativo, ante una desatención”.

Sobre la obligación de ganar el Torneo Clausura, para jugar la Copa Libertadores, el uruguayo no se achicó: “El objetivo de Estudiantes es ir por el campeonato. Ya lo logró, ya lo hizo. Este club está entre los más grandes y nunca hay que darlo por muerto”.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo

VIDEO. Estudiantes vs Tigre: el gol de Cabrera y la expulsión de Carrillo
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo

VIDEO. Colapinto: cumplió y armó una gran fiesta en el final

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Últimas noticias de Deportes

Dua Lipa, Gallardo y el Zeballos "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa

Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa

“River no nos inquietó y merecíamos más goles”
Política y Economía
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Objetivo gobernadores: por el Presupuesto y las reformas
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%
Inundaciones: acuerdan ayuda para municipios
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
La Ciudad
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
"Pungas" en UNO: disfrutaba de un show en La Plata y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla