Una protesta afecta el tránsito en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Una manifestación social fuera de la Autopista Buenos Aires - La Plata obligó a cerrar la bajada de avenida 520 en sentido a La Plata. Así lo confirmaron desde AUBASA.

El corte comenzó poco antes de las 20 hs y se estima que la nueva bajada de la autopista permanecerá afectada al menos hasta las 21 hs aunque podría extenderse.

A su vez, la calzada se encuentra reducida por trabajos de reparación de juntas desde el km 8,5 al km 9 en sentido a La Plata. Quiénes regresen, deberán armarse de paciencia por los retrasos que se podrían generar.