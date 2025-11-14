Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol

EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol

Imagen ilustrativa (web)

14 de Noviembre de 2025 | 13:32

Escuchar esta nota

Finalmente se sortearon los espectaculares premios para los suscriptores de EL DIA. Un celular 5G, un TV Led y un metegol ya tienen dueños.

Leonardo Santi, suscriptor del Plan Full, se llevó el teléfono Samsung A36 5G, mientras que el TV LG de 32'' se lo quedó Betty De La Canal, suscriptora del Plan Básico.

Por su parte, el metegol para disfrutar en familia lo ganó Juan Carlos Rodríguez, suscriptor del Plan Full Anual.

De esta forma, EL DIA volvió a premiar a sus fieles lectores con premios impresionantes.

Cabe recordar que el sorteo se llevó a cabo este viernes a las 13 y del mismo participaron:

▶ Los suscriptores activos de www.eldia.com.

LE PUEDE INTERESAR

Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

▶ Los suscriptores de la edición impresa y quienes se suscribieron hasta ayer, jueves 13 de noviembre, a las 18 horas.

En tanto que los suscriptores del plan Full, tuvieron doble chance de ganar. Con la suscripción se recibe la membresía del Club EL DIA con descuentos en restaurantes y comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica. Con el plan full, además, se acceder a la versión impresa gratis en el diario digital. En tanto que a partir de febrero, los lectores que tengan dos o más meses de antigüedad como suscriptores tendrán de obsequio una remera de Raiders Jeans.

Las bases y condiciones, aquí: https://www.eldia.com/nota/2025-3-5-16-28-0-sorteo-para-suscriptores-servicios

COMO SUSCRIBIRSE A EL DIA

Quienes quieran suscribirse a eldia.com lo pueden hacer haciendo click en https://www.eldia.com/suscripcion.

1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $530 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

2 - PLAN FULL PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF y Beneficios Club El Día $690 POR MES*

3 - FULL PAPEL: Si sos suscriptor del diario en papel y tenés Club EL DIA, tu plan digital es gratuito. Para activarlo llamá al 0221-412-0123.

       

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Últimas noticias de La Ciudad

Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta

14/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Estafas en fiestas de egresados, Vasectomías en La Plata y finde a puro fútbol
Deportes
La Selección Argentina ya juega ante Angola: seguilo minuto a minuto
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Espectáculos
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Policiales
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla