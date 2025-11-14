EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol

Finalmente se sortearon los espectaculares premios para los suscriptores de EL DIA. Un celular 5G, un TV Led y un metegol ya tienen dueños.

Leonardo Santi, suscriptor del Plan Full, se llevó el teléfono Samsung A36 5G, mientras que el TV LG de 32'' se lo quedó Betty De La Canal, suscriptora del Plan Básico.

Por su parte, el metegol para disfrutar en familia lo ganó Juan Carlos Rodríguez, suscriptor del Plan Full Anual.

De esta forma, EL DIA volvió a premiar a sus fieles lectores con premios impresionantes.

Cabe recordar que el sorteo se llevó a cabo este viernes a las 13 y del mismo participaron:

▶ Los suscriptores activos de www.eldia.com.

▶ Los suscriptores de la edición impresa y quienes se suscribieron hasta ayer, jueves 13 de noviembre, a las 18 horas.

En tanto que los suscriptores del plan Full, tuvieron doble chance de ganar. Con la suscripción se recibe la membresía del Club EL DIA con descuentos en restaurantes y comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica. Con el plan full, además, se acceder a la versión impresa gratis en el diario digital. En tanto que a partir de febrero, los lectores que tengan dos o más meses de antigüedad como suscriptores tendrán de obsequio una remera de Raiders Jeans.

Las bases y condiciones, aquí: https://www.eldia.com/nota/2025-3-5-16-28-0-sorteo-para-suscriptores-servicios

COMO SUSCRIBIRSE A EL DIA

Quienes quieran suscribirse a eldia.com lo pueden hacer haciendo click en https://www.eldia.com/suscripcion.

1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $530 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

2 - PLAN FULL PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF y Beneficios Club El Día $690 POR MES*

3 - FULL PAPEL: Si sos suscriptor del diario en papel y tenés Club EL DIA, tu plan digital es gratuito. Para activarlo llamá al 0221-412-0123.