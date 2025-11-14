Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa

VIDEO.- Abuso en el Parque Pereyra: así fue el secuestro a una joven en City Bell
VIDEO.- Abuso en el Parque Pereyra: así fue el secuestro a una joven en City Bell
Este viernes cayó el principal sospechoso del crimen de Agustín González en Tolosa. El sujeto se presentó en la DDI con su abogado en las últimas horas, mientras personal de Gabinete de Homicidios trabajaba en su localización.
El miércoles, efectivos de la policía bonaerense detuvieron a uno de los apuntados por el asesinato, mientras la familia de la víctima no cesa en los reclamos de justicia.
El joven de 22 años fue baleado el pasado lunes a la madrugada en 521 y 118. Según trascendió, una discusión de dos grupos llevó a González a sacarle la gorra a otro y, aunque se la devolvió, recibió dos disparos.
Por este caso, con las pruebas colectadas por los investigadores, la Justicia lanzó varios allanamientos, que se hicieron en un lavadero de 19 y 523, en 18 entre 530 y 531 y en 526 esquina 16. De los operativos participaron varias divisiones policiales atento a la hostilidad de la zona.
Al cabo de los procedimientos, los agentes incautaron cartuchos de escopeta, celulares y tarjetas bancarias.
