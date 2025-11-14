Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa

Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
14 de Noviembre de 2025 | 17:48

Escuchar esta nota

 

Este viernes cayó el principal sospechoso del crimen de Agustín González en Tolosa. El sujeto se presentó en la DDI con su abogado en las últimas horas, mientras personal de Gabinete de Homicidios trabajaba en su localización. 

El miércoles, efectivos de la policía bonaerense detuvieron a uno de los apuntados por el asesinato, mientras la familia de la víctima no cesa en los reclamos de justicia. 

El joven de 22 años fue baleado el pasado lunes a la madrugada en 521 y 118. Según trascendió, una discusión de dos grupos llevó a González a sacarle la gorra a otro y, aunque se la devolvió, recibió dos disparos.

 

Por este caso, con las pruebas colectadas por los investigadores, la Justicia lanzó varios allanamientos, que se hicieron en un lavadero de 19 y 523, en 18 entre 530 y 531 y en 526 esquina 16. De los operativos participaron varias divisiones policiales atento a la hostilidad de la zona.

Al cabo de los procedimientos, los agentes incautaron cartuchos de escopeta, celulares y tarjetas bancarias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Una captura por un crimen no apagó los reclamos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Abuso en el Parque Pereyra: así fue el secuestro a una joven en City Bell

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja

Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
Espectáculos
Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher
Mauro Icardi enfrentaría nuevos problemas legales por mostrarse con sus hijas y la China Suárez en un shopping
Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”
Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”
Maxi López contó si los hijos que tiene con Wanda Nara se reencontrarán con Mauro Icardi
Deportes
Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales
Gimnasia define el futuro de los juveniles de la categoría 2005
La Selección Argentina ganó 2 a 0 ante Angola
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
La Ciudad
Italia in Piazza: llega una nueva edición del encuentro que reúne sabores y costumbres italianas
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias
Se incendió un árbol añoso en Arturo Seguí
Aniversario de La Plata: se confirmaron los artistas invitados que tocarán en Plaza Moreno
Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla