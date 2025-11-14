Se confirmó este viernes el cronograma de pago de haberes de noviembre 2025 para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). De esta forma se conoció que los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del día jueves 27 del corriente.

Este es el esquema de cobro:

Jueves 27 de noviembre:

- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

- Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 28 de noviembre:

- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Se indicó desde el organismo previsional bonaerense que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.