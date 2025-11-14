Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

IPS, cuándo cobro: confirman el cronograma de pago de haberes de noviembre 2025 a jubilados bonaerenses
14 de Noviembre de 2025 | 12:37

Se confirmó este viernes el cronograma de pago de haberes de noviembre 2025 para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). De esta forma se conoció que los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del día jueves 27 del corriente.

Este es el esquema de cobro:

Jueves 27 de noviembre:
- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;
- Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 28 de noviembre:
- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Se indicó desde el organismo previsional bonaerense que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.

