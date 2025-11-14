Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Política y Economía

La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-MIlei "pega de lleno" en la industria bonaerense

ANTICIPO.- "Es muy preocupante, realmente", señalaron desde la administración de Axel Kicillof

La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-MIlei "pega de lleno" en la industria bonaerense
14 de Noviembre de 2025 | 10:51

Escuchar esta nota

El Gobierno bonaerense señaló hoy que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos anunciado por ambos países "pega de lleno" en la Provincia y lo enmarcó en la "política de ajuste" que asegura lleva adelante el Gobierno nacional.

"Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo", señaló el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Se trata de las primera reacción de la gestión de Axel Kicillof tras el anuncio del tratado comercial bilateral.

"Es muy preocupante, realmente", aseguró Costa, quien afirmó este "alineamiento incondicional con Estados Unidos" puede perjudicar a distintos sectores, como el industrial. "Va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor en nuestro país", agregó.

Costa indicó que lo anunciado "es un marco de acuerdo que a los fines prácticos no quiere decir mucho, pero muestra una agenda muy clara en su política internacional y que se da en el contexto de un mundo convulsionado".

El funcionario recordó además que Buenos Aires "aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina" por lo que "este acuerdo pega de lleno en la Provincia y se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo y es muy preocupante", completó.

