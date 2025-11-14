Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo

La ciudad de La Plata se prepara para una jornada marcada por temperaturas elevadas: la máxima llegará aproximadamente a los 29 °C. Bajo un cielo que estará entre parcialmente nublado y nublado, el ambiente será cálido y los vientos moderados del norte contribuirán a mantener esa sensación térmica de pleno verano.

Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional, este tipo de configuración vientos del norte y nubosidad intermitente, favorece un ascenso gradual de la temperatura y una humedad relativa que puede sentirse algo más intensa durante las primeras horas de la tarde.

Aunque no se esperan precipitaciones significativas, el cielo variable implica que sobre el fin del día podrían aparecer algunas nubes más densas, sin embargo, no alterarán la estabilidad atmosférica prevista.

¿Qué se espera para el sábado?

El SMN adelanta que el sábado continuará un clima cálido, con cielo que estará algo a parcialmente nublado y vientos leves provenientes del norte. Las temperaturas oscilan entre una mínima de 17 °C y una máxima que podría alcanzar los 30 °C, lo cual indica una jornada de similar intensidad térmica a la del viernes.

La madrugada y primeras horas de la mañana serán ligeramente frescas, facilitando un arranque más templado del día, pero conforme avance la jornada, el termómetro subirá con firmeza. No se anticipan lluvias, lo que convierte al fin de semana en ideal para disfrutar al aire libre, aunque con la salvedad de que el calor continuará siendo protagonista.

En definitiva, La Plata tiene por delante un fin de semana donde el calor será el denominador común. El SMN subraya la necesidad de tomar precauciones básicas frente al sol y la elevada temperatura, y sugiere prestar especial atención a la hidratación y los cuidados exteriores.

Recomendaciones por las altas temperaturas: