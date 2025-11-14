Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata

Delincuentes armados a bordo de una moto atacaron a una vecina cuando regresaba a su casa. Se dieron a la fuga con el rodado de la víctima

14 de Noviembre de 2025 | 12:32

Escuchar esta nota

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a golpear a los vecinos de Villa Elvira durante la madrugada de este viernes. Pasada la medianoche, una mujer fue víctima de un robo a manos de motochorros en la zona de calle 14 y 82, cuando se disponía a ingresar a su vivienda.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en una moto de baja cilindrada. En cuestión de segundos, uno de ellos descendió y la amenazó para que entregara sus pertenencias. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad domiciliaria donde se escucharon gritos y la violencia de los malvivientes. 

En las imágenes se observa cómo los ladrones frenan bruscamente junto a la mujer, que intenta resguardarse pero es rápidamente reducida. Los motochorros le arrebatan la cartera y un celular, y escapan a toda velocidad con el rodado por calle 82 con dirección hacia la zona de Arana.

Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 8ª montó un operativo en el barrio para intentar dar con los asaltantes, aunque por el momento no hubo aprehendidos. Los investigadores analizan las cámaras de la cuadra y las arterias cercanas para identificar la moto y el recorrido de fuga.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la seguidilla de hechos similares y reclamaron mayor presencia policial durante la noche, especialmente en las esquinas con poca iluminación.

La causa quedó caratulada como “robo calificado”, con intervención de la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata.

