La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
Repunta el crédito hipotecario: quiénes pueden acceder y qué sueldo se necesita
Vasectomías "al paso" en La Plata: en primera persona, cómo es el procedimiento sin bisturí, sin dolor y en media hora
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
La Selección Argentina saca ventaja ante Angola: seguilo minuto a minuto
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas
Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Finde a pura tradición en Magdalena: La Totora se enciende con la gran Fiesta Campera
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Delincuentes armados a bordo de una moto atacaron a una vecina cuando regresaba a su casa. Se dieron a la fuga con el rodado de la víctima
Escuchar esta nota
Un nuevo hecho de inseguridad volvió a golpear a los vecinos de Villa Elvira durante la madrugada de este viernes. Pasada la medianoche, una mujer fue víctima de un robo a manos de motochorros en la zona de calle 14 y 82, cuando se disponía a ingresar a su vivienda.
Según informaron fuentes policiales, la víctima fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en una moto de baja cilindrada. En cuestión de segundos, uno de ellos descendió y la amenazó para que entregara sus pertenencias. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad domiciliaria donde se escucharon gritos y la violencia de los malvivientes.
En las imágenes se observa cómo los ladrones frenan bruscamente junto a la mujer, que intenta resguardarse pero es rápidamente reducida. Los motochorros le arrebatan la cartera y un celular, y escapan a toda velocidad con el rodado por calle 82 con dirección hacia la zona de Arana.
Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 8ª montó un operativo en el barrio para intentar dar con los asaltantes, aunque por el momento no hubo aprehendidos. Los investigadores analizan las cámaras de la cuadra y las arterias cercanas para identificar la moto y el recorrido de fuga.
Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la seguidilla de hechos similares y reclamaron mayor presencia policial durante la noche, especialmente en las esquinas con poca iluminación.
La causa quedó caratulada como “robo calificado”, con intervención de la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí