Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos

Un empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina y debió ser rescatado por bomberos. Personal de la policía bonaerense y del SAME participaron en el operativo en calle Almafuerte entre Ortiz de Rosas e Italia.

El hombre de 57 años fue derivado de urgencia al Hospital Cestino de la localidad vecina. El accidente ocurrió cuando, por causas que son materia de investigación, una de las máquinas cayó sobre sus piernas.

Gracias a la rápida intervención del equipo de asistencias, el hombre pudo ser rescatado a la vez que se controlaba el área afectada. El trabajador se mantuvo consciente durante el proceso.

Las tareas conllevaron maniobras que lograron ponerlo a resguardo y trasladarlo al hospital de Ensenada. Una vez a salvo, se confirmó que comenzarán las pericias para determinar cómo ocurrió.