Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Espectáculos

Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”

14 de Noviembre de 2025 | 16:11

Pedro Rosemblat tuvo una charla íntima con Grego Roselló en Telefe, donde compartió cómo la relación con Lali Espósito transformó su vida. El conductor de Gelatina no dudó en reconocer que su vínculo con la cantante marcó un antes y un después en su vida emocional.

“Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de conectarse con la alegría y con el placer que para mí es fundamental”, comenzó diciendo. Además, explicó el contrapunto entre ambos: “Yo soy mucho más neurótico, me enrosco por cualquier pelotudez. Ella vive disfrutando permanentemente”.

Para ejemplificarlo, Rosemblat contó cómo son los fines de semana cuando reciben visitas en la casa que comparten: “Invitamos amigos, hacemos asados y yo estoy preocupado si se cae la ceniza o si alguien apoya mal un vaso y ella me dice: ‘Estamos con amigos, ¿qué te importa? Mañana se limpia’”.

“Conecté con una felicidad que uno persigue toda la vida”

A lo largo de la entrevista, Pedro dejó ver lo profundo que es el vínculo para él: “Al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de admirarla como persona”. También se refirió a cómo observa de cerca el universo laboral de la cantante: “Veo cómo trabaja, cómo arma los shows, su disciplina, cómo se relaciona con su equipo, con su familia y con la mía. La miro mucho y aprendo. Ella es muy potente, donde llega no pasa desapercibida”.

Fiel a su estilo directo, el periodista admitió que parte de la atención mediática que recibe es consecuencia de la relación: “Lo que pasa es que me dio bola Lali y eso confunde todo”, dijo entre risas. Además recordó cómo vivió al principio el rótulo de “novio de Lali Espósito”: “Me daba pudor esa etiqueta. Ella está acostumbrada a estar en el centro, lo maneja con mucha soltura y el que tenía que adaptarse era yo. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta”.

Según el conductor, convivir con Espósito no solo lo ayudó a manejar mejor su ansiedad, sino también a encontrar formas más simples de alegría en lo cotidiano: “Con ella conecté con una felicidad que antes no conocía”.

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

