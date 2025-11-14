Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto
Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto
Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
La cámara de empresas de EEUU celebró el acuerdo con Argentina y aseguró que impulsará la previsibilidad y la competitividad
Aniversario de La Plata: se confirmaron los artistas invitados que tocarán en Plaza Moreno
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”
Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Vasectomías "al paso" en La Plata: en primera persona, cómo es el procedimiento sin bisturí, sin dolor y en media hora
La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Finde a pura tradición en Magdalena: La Totora se enciende con la gran Fiesta Campera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Pedro Rosemblat tuvo una charla íntima con Grego Roselló en Telefe, donde compartió cómo la relación con Lali Espósito transformó su vida. El conductor de Gelatina no dudó en reconocer que su vínculo con la cantante marcó un antes y un después en su vida emocional.
“Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de conectarse con la alegría y con el placer que para mí es fundamental”, comenzó diciendo. Además, explicó el contrapunto entre ambos: “Yo soy mucho más neurótico, me enrosco por cualquier pelotudez. Ella vive disfrutando permanentemente”.
Para ejemplificarlo, Rosemblat contó cómo son los fines de semana cuando reciben visitas en la casa que comparten: “Invitamos amigos, hacemos asados y yo estoy preocupado si se cae la ceniza o si alguien apoya mal un vaso y ella me dice: ‘Estamos con amigos, ¿qué te importa? Mañana se limpia’”.
A lo largo de la entrevista, Pedro dejó ver lo profundo que es el vínculo para él: “Al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de admirarla como persona”. También se refirió a cómo observa de cerca el universo laboral de la cantante: “Veo cómo trabaja, cómo arma los shows, su disciplina, cómo se relaciona con su equipo, con su familia y con la mía. La miro mucho y aprendo. Ella es muy potente, donde llega no pasa desapercibida”.
Fiel a su estilo directo, el periodista admitió que parte de la atención mediática que recibe es consecuencia de la relación: “Lo que pasa es que me dio bola Lali y eso confunde todo”, dijo entre risas. Además recordó cómo vivió al principio el rótulo de “novio de Lali Espósito”: “Me daba pudor esa etiqueta. Ella está acostumbrada a estar en el centro, lo maneja con mucha soltura y el que tenía que adaptarse era yo. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta”.
Según el conductor, convivir con Espósito no solo lo ayudó a manejar mejor su ansiedad, sino también a encontrar formas más simples de alegría en lo cotidiano: “Con ella conecté con una felicidad que antes no conocía”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí