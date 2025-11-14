Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
En una decisión inédita para la Argentina, el municipio bonaerense designó a un sistema de IA como Directora General de Atención al Vecino, un cargo con firma propia
En Zárate, la tecnología dejó de ser solo una herramienta para pasar a formar parte del equipo de funcionarios que gobiernan la ciudad. El municipio bonaerense se convirtió esta semana en el primero del país en otorgar un cargo formal a un sistema de inteligencia artificial. El chatbot, bautizado ZARA, asumió como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”, un puesto con firma propia y capacidad para gestionar expedientes, según se desprende del decreto municipal Nº 532/25.
La designación, impulsada por el intendente Marcelo Matzkin, marca un hito en la administración pública argentina. No se trata únicamente de incorporar software a los mecanismos de atención -algo ya habitual-, sino de darle un rol institucional con responsabilidades concretas y trazabilidad administrativa. En otras palabras, ZARA no será un asistente oculto detrás de una web: tendrá autoridad para resolver trámites y canalizar reclamos como cualquier otra dependencia.
Matzkin sostiene que la medida no busca reemplazar personal, sino fortalecerlo. “La IA potencia el trabajo municipal”, insistió al presentar la iniciativa, convencido de que el nuevo sistema permitirá una atención más ágil y disponible las 24 horas. La expectativa oficial es que el chatbot ayude a descomprimir la demanda de ventanilla, reduzca demoras y facilite el acceso a quienes suelen encontrar barreras para hacer un trámite presencial.
De acuerdo con la información difundida por el municipio, ZARA podrá responder consultas, otorgar turnos, derivar casos a las áreas correspondientes y acompañar el seguimiento de expedientes. La promesa es ofrecer respuestas inmediatas y simplificar procesos que, hasta ahora, exigían tiempo, paciencia y más de un viaje a las oficinas públicas.
La apuesta tecnológica forma parte de un proyecto más amplio. El gobierno local aspira a posicionar a Zárate como un polo de innovación ligado a la inteligencia artificial. Para eso, ofreció beneficios fiscales de largo plazo —quince años de exención— a empresas y startups que decidan instalarse en el distrito. El incentivo no está dirigido solo al sector del software: cualquier industria que base su actividad en sistemas de IA puede acceder. El objetivo es atraer inversiones y generar un ecosistema que impulse empleo calificado y diversificación productiva.
El hecho es que las tecnologías inteligentes avanzan sobre funciones cada vez más complejas. Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, casi el 40% de las habilidades hoy demandadas en el mercado laboral perderán relevancia antes de 2030.
La automatización no sólo elimina tareas rutinarias: redefine qué competencias serán valoradas. El manejo de herramientas de IA generativa, el análisis de grandes volúmenes de datos y la gestión ética de sistemas se perfilan como capacidades esenciales.
Mientras tanto, las habilidades blandas, tradicionalmente difíciles de medir, ganarán un nuevo peso. Adaptabilidad, pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas aparecen como talentos que ninguna máquina puede replicar plenamente y que serán determinantes en un entorno laboral en transformación.
El informe del WEF proyecta un impacto ambivalente: surgirán alrededor de 170 millones de nuevos empleos vinculados a la tecnología, la transición ecológica y los cambios demográficos; pero cerca de 92 millones desaparecerán. Aun así, el saldo sería positivo, con 78 millones de puestos adicionales en todo el mundo.
En este marco, la decisión de Zárate funciona como un experimento pionero: probar hasta dónde puede integrarse la inteligencia artificial en la gestión pública sin desplazar a los trabajadores ni erosionar la calidad del servicio. Sus defensores creen que la clave estará en complementar capacidades humanas y automatizadas, no en enfrentarlas. Sus críticos, en cambio, advierten la necesidad de reglas claras y controles que garanticen transparencia, responsabilidad y protección de datos.
