El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
El plantel de Gimnasia entrena esta mañana en Estancia Chica tras levantar el paro que inició en la jornada de ayer a raíz de la deuda salarial. Según pudo saber EL DIA, hubo un diálogo con el presidente Mariano Cowen y finalmente el plantel resolvió levantar la medida de fuerza. Además también se supo que Agremiados no se hizo presente en Abasto.
Trascendió que el técnico Fernando Zaniratto dispuso hoy realizar un videoanálisis con los jugadores para luego saltar a la cancha y realizar movimientos con pelota de cara al cierre del torneo, que será el lunes ante Platense, donde el Lobo buscará meterse en los Playoff.
La situación no era nueva: semanas antes ya habían implementado una medida de fuerza parcial, al suspender el entrenamiento del viernes previo al partido ante Club Atlético Vélez Sarsfield, debido a los mismos reclamos salariales.
Los jugadores reclamaban que algunos habrían dejado de percibir salarios desde julio, y los más jóvenes desde septiembre, lo que generó un notable malestar en el vestuario. Además, los cheques entregados no habrían sido considerados por el plantel como solución satisfactoria o definitiva. Queda por verse si se firmará un cronograma concreto de pagos y compromisos escritos, algo que los futbolistas habían reclamado para recuperar la confianza.
Aunque Gimnasia retomó los entrenamientos, la situación sigue siendo delicada. Si no se garantizan los pagos pendientes o no se evita que vuelva a repetirse el incumplimiento, pueden reaparecer medidas de fuerza que afecte el cierre de temporada o hasta agilice salida pronta de algunos jugadores.
Asimismo, el desgaste anímico y la incertidumbre pueden impactar en el clima interno del equipo, lo que incrementa el desafío de Zaniratto y su cuerpo técnico. Y encima en días serán las elecciones presidenciales...
