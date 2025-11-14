Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Deportes

Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final

Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
14 de Noviembre de 2025 | 14:36

Escuchar esta nota

La Selección argentina cayó 5-4 en los penales ante México, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17. Los autores de los goles fueron el delantero Ramiro Tulián y el defensor Fernando Closter para la Argentina, mientras que los tantos mexicanos los anotó el delantero Luis Gamboa.

El primer tiempo fue un verdadero monólogo de la Selección argentina Sub 17, que se puso rápidamente en ventaja a los ocho minutos gracias a un golazo de Tulián, quien definió al ángulo luego de recibir en el borde del área tras un córner de su compañero de ofensiva Felipe Esquivel. Los dirigidos por Diego Placente tuvieron muchísimas aproximaciones en la primera mitad para estirar la ventaja, pero terminaron sufriendo muchísimo la falta de efectividad.

En el segundo tiempo los jugadores argentinos sufrirían muchísimo no haber estirado la ventaja en la primera mitad, ya que en un abrir y cerrar de ojos, Gamboa hizo un doblete para que México diera vuelta la historia. Primero con un tremendo cabezazo al minuto de juego y después, a los 13 del complemento, se encontró solo con la pelota en el área tras una desatención defensiva de sus rivales.

Cuando parecía que se acababa la ilusión para los chicos argentinos, apareció Closter con un cabezazo a falta de solo cinco minutos para el final, al aprovechar una mala salida del arquero mexicano Santiago López. Pero la ilusión argentina terminó en los penales, donde fue justamente López quien se convirtió en héroe para los mexicanos, al atajarle la primera ejecución a Gastón Bouhier y meter el gol que metió a México en los octavos de final.

Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero. El rival de México en los octavos de final será Portugal, que más temprano venció 2-1 a Bélgica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Últimas noticias de Deportes

La Selección Argentina ganó 2 a 0 ante Angola

El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball

El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados

VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!

La Ciudad
Avanza la puesta en valor de Plaza España
EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol
Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta
Policiales
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Política y Economía
La cámara de empresas de EEUU celebró el acuerdo con Argentina y aseguró que impulsará la previsibilidad y la competitividad
Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Muy colaborativa"
La producción bovina nacional muestra leve repunte y señales de ajuste en octubre
Gorostiaga: hoy se realizará la 3ª Fiesta de la Empanada Frita al Disco
Cañuelas: casos de tuberculosis aumentan y generan preocupación sanitaria
Espectáculos
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla