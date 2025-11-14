Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Espectáculos |Visita de Hollywood en La Plata

"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos

"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
14 de Noviembre de 2025 | 10:52

Escuchar esta nota

El actor y director del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata participó de la organización y moderación de la jornada que tuvo como protagonista a Johnny Depp en la capital bonaerense. Alejo García Pintos dio detalles de cómo se gestó la visita, el impacto en la Ciudad y el cierre del evento en el histórico teatro platense.

García Pintos confesó que la llegada de Depp “no fue un acuerdo comercial ni un patrocinio”, sino una iniciativa que surgió con carácter “absolutamente espontáneo”, según sus propias palabras. “Aca no hubo dinero de por medio, fue algo absolutamente espontáneo”, declaró en la entrevista con Revista Pronto.

Destacó que, al enterarse del interés del actor por venir a Argentina y, en particular, por La Plata, se activó un operativo cultural y logístico en estrecha colaboración con las autoridades municipales y con el equipo del artista. García Pintos subrayó la importancia de que una figura internacional de su talla identifyara a la Ciudad de las diagonales como escenario.

La visita de Johnny Depp se convirtió en un hito para La Plata. Desde su arribo, fue recibido como “Visitante Ilustre”, se le entregó la llave de la ciudad y saludó a miles de personas congregadas en la Plaza Moreno y en el balcón del Palacio Municipal. La cobertura periodística registró escenas de euforia entre seguidores disfrazados, cánticos y un ambiente de verdadero fervor popular. 

García Pintos resaltó que, más allá del glamour del nombre, lo que primó fue la conexión con la cultura local: “Cuando Depp conoció la historia del Coliseo Podestá quedó sinceramente sorprendido por su relevancia y el valor patrimonial que tiene para la ciudad”, explicó.

"No podía creer que debajo de la platea hay una pista de circo. Me miraba con los ojos abiertos diciendo: “¿Cómo una pista de circo?”. El broche de oro lo puso la masterclass que Depp ofreció en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, moderada por la conductora Verónica Lozano.

Durante el encuentro, se proyectaron fragmentos de la película que Depp produce -junto al actor italiano Riccardo Scamarcio-, y se abordó el proceso creativo, la inspiración artística y la convivencia entre cine y patrimonio. La velada congregó a centenares de personas dentro del teatro, mientras que pantallas gigantes permitieron que quienes estaban en la calle también pudieran seguir el acto.

García Pintos señaló que el Teatro fue elegido no sólo por su belleza arquitectónica, sino por lo emblemático que resulta para la identidad local: “Es un símbolo de La Plata, y que nuestro espacio haya servido como escenario para Depp refuerza su valor cultural”, comentó.

La jornada “no fue un espectáculo pasajero”, sino una oportunidad para poner a la ciudad en el mapa internacional del arte y el cine. “Esto puede abrir puertas para futuras colaboraciones y para que La Plata se vea como un espacio que combina historia, cultura y cine”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”

Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente
Multimedia

Tags

Guía de cines

Agenda en Buenos Aires

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Dolor en La Plata por la muerte de Rubén “Chuby” Leguizamón
Últimas noticias de Espectáculos

Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi

El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia

"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Policiales
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
La Ciudad
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo
Deportes
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla