Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

Avanza la puesta en valor de Plaza España

Avanza la puesta en valor de Plaza España
14 de Noviembre de 2025 | 14:54

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este viernes la apertura de sobres de la licitación para la puesta en valor de Plaza España, una obra enmarcada en el Plan de Recuperación del Espacio Público que impulsa la Municipalidad.

El plazo de ejecución de los trabajos en el espacio verde de avenida 7 y 66 será de 150 días corridos, contados a partir de la fecha del acta de inicio, y se estima que comenzarán en 2026.

La intervención contempla la reestructuración de su diseño, la puesta en valor del paisaje y la mejora del equipamiento urbano con el objetivo de restituir este espacio público como un punto de encuentro seguro, accesible y de calidad para la población.

El proyecto incluye la reubicación de monumentos, la optimización de espacios de esparcimiento y descanso, la incorporación de zonas de juegos infantiles y deportivos, el rediseño de áreas verdes, la colocación de panes de césped, la construcción de nuevos sumideros y el reacondicionamiento y recalce de cordones.

Entre los hitos centrales de la intervención, se instalará un nuevo monumento de Don Quijote y Sancho Panza, réplica de la estructura que está emplazada en Madrid.  Los criterios para estas ejecuciones son definidos en conjunto con representantes de la comunidad española en La Plata, asegurando así un reacondicionamiento respetuoso de su significado histórico y cultural.

Asimismo, las tareas comprenderán la colocación de baldosas graníticas, la construcción de rampas modulares, la provisión de mobiliario y sistema de riego y la incorporación de tótems de carga alimentados por paneles solares y del Mojón oficial del Camino de Santiago, provisto por la Xunta de Galicia.

Cabe recordar que en octubre el intendente Alak había confirmado a la Embajada de España en Argentina la puesta en valor del espacio verde, iniciativa que va en línea con la reconstrucción de las ya inauguradas plazas San Martín, Italia y Rocha.

Como parte del Plan de Recuperación del Espacio Público, además, la Municipalidad también llevó adelante la reconversión de la venta en la vía pública, la renovación de los centros comerciales, la iluminación de edificios emblemáticos y la puesta en marcha del programa Ciudad Limpia, que mantiene paredes, fachadas, persianas y mobiliario con tareas de limpieza y pintura.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Últimas noticias de La Ciudad

EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol

Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta
Policiales
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario
Espectáculos
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Deportes
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
La Selección Argentina gana 2 a 0 ante Angola: seguilo minuto a minuto
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla