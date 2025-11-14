Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja

Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
Este viernes, una joven de 22 años fue detenida en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.
Efectivos de la Policía Bonaerense encabezaron la investigación del hecho ocurrido el viernes 7 de noviembre en 66 entre 121 y 122. Tras una semana, fue detenida pero los celulares sustraídos no pudieron recuperarse dado que ya los había vendido.
La joven aprovechó que el dueño del local se encontraba fuera del país para atacar, junto a una cómplice que también quedó grabada. Puesto que contaban con la llave, ingresaron con total tranquilidad.
Fue su ex suegra quien, a cargo del negocio, revisó las cámaras de seguridad para dar con los responsables y denunciar ante la policía. Una vez reunidas las pruebas, comenzó el operativo para su detención.
Así es que llegaron hasta una casa en 17 entre 525 y 526 de Tolosa, donde se encontraba la joven. Interviene la UFI nº 17, que también ordenó un registro en el lugar.
