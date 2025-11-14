El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball

La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
Uno de los deportes que más crece en el mundo ya tiene un campeón argentino… ¡y es platense! Mariano García Malbrán se coronó campeón del mundo en la categoría Senior Singles (MS 4.0, 50+) en la 2025 International Pickleball Tournament – Pickleball World Cup Edition, disputada en el complejo The Fort Pickleball, en Estados Unidos.
En la categoría MS 4.0, García Malbrán integró el Pool B y ganó todos sus partidos enfrentando jugadores de Samoa, India, Argentina, República Domicana, Perú y Uruguay. Se impuso, entre otros rivales, a Ariel Chichizola, Ernesto Abud, Julio César Martínez, Ramesh Gondi, Alejandro Oubiña y Leo Tanielu, quedando al tope de su zona y avanzando luego a las instancias decisivas. El podio quedó conformado por García Malbrán (medalla de oro), Chichizola (plata) y Raúl Pacheco (bronce), según la placa oficial difundida por la organización.
El logro tiene además un condimento especial: en la Pickleball World Cup participaron más de 50 jugadores argentinos en distintas categorías, lo que denota el crecimiento que está teniendo este deporte que es furor en EE UU, donde lo practican más de 40 millones de personas y es el deporte más popular en la actualidad.
Además del torneo individual, que terminó hace apenas una semana, el platense integró la selección nacional en la Copa por equipos, bajo la dirección del Coach Fernando Piazzese, compartiendo plantel con la también platense Evangelina Mercado. Allí les tocó enfrentar a algunas de las potencias mundiales del pickleball y, pese a dar batalla en cada serie, el conjunto argentino no logró clasificarse a las etapas finales.
La consagración de García Malbrán se da en un contexto de fuerte expansión del pickleball en nuestra Ciudad, con más de cinco clubes con canchas cubiertas y descubiertas. Esta disciplina combina elementos del tenis, el pádel y el ping pong, y que suma practicantes en todo el país debido a que es fácil de aprender, accesible para todas las edades y niveles de condición física, socialmente atractivo y ofrece un buen equilibrio entre un ejercicio físico moderado y diversión. El título mundial de nuestro representante no sólo es un hito personal y un orgullo para La Plata, sino también un impulso de alcance nacional para un deporte que empieza a escribir su propia historia en Argentina.
