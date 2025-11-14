De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
El caso de la fiesta de egresados en un salón de 122 y 58 cobra cada vez más ribetes de "estafa", según denunciaron los padres de los jóvenes.
El evento, que reunía a chicos de 5to Año de al menos diez escuelas secundarias de La Plata, lo que denominaron una fiesta de "pre-promoción", estaba previsto para anoche, pero en el transcurso de la semana les avisaron que no iba a poder realizarse en el lugar.
En principio, entre las razones que habrían motivado la suspensión de la celebración, se dio a conocer que el local se encuentra inhabilitado y contaría con "desperfectos eléctricos". Por ello, en el lugar se generó una discusión entre los encargados del lugar y los alumnos, tal como viene informando EL DIA.
En medio de la incertidumbre por supuesto los damnificados se contactaron con la mujer a cargo del servicio, identificada por los padres como María Solís, quien cobró por la celebración alrededor de 12 millones de pesos.
A raíz de los argumentos en torno al traslado de la fiesta a otro lugar, la mujer habría respondido que se iba a cambiar de boliche. Sin embargo, eso no sucedió, porque a dos horas del comienzo de la fiesta la prestadora del servicio no apareció y los jóvenes se quedaron sin celebración.
"Más de 10 colegios fueron informados dos horas antes de que sus fiestas de próximos egresados no se realizarían pese a haber abonado montos que superan los 12 millones de pesos", le dijeron los damnificados a este diario. "Los estudiantes quedaron sin evento y las familias señalan que no recibieron devoluciones", se indicó.
Lo cierto es que los chicos estaban muy ilusionados con esta fiesta, y además habían hecho enormes esfuerzos económicos para poder realizarla. Pero luego de tantas idas y vueltas, y de promesas, cuando ya se habían puesto los vestidos y los trajes, se las volvieron a cancelar, que que motivó aún más la bronca de padres y egresados.
