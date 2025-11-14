La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
Repunta el crédito hipotecario: quiénes pueden acceder y qué sueldo se necesita
Vasectomías "al paso" en La Plata: en primera persona, cómo es el procedimiento sin bisturí, sin dolor y en media hora
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
La Selección Argentina ya juega ante Angola: seguilo minuto a minuto
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Finde a pura tradición en Magdalena: La Totora se enciende con la gran Fiesta Campera
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes tiene varios dolores de cabeza: los errores defensivos, la poca precisión en el traslado de la pelota y su falta de gol. Todos estos problemas los evidenció el domingo pasado en la cancha de Tigre y ahora de cara a la “final” del domingo contra Argentinos se potencian.
El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió darle cuatro fechas de suspensión a Guido Carrillo, por el codazo contra Fernando Lazo que hizo intervenir al VAR. Parece demasiado porque existieron infracciones más violentas y no sufrieron semejante castigo, pero existió la infracción y las declaraciones del jugador fueron durísimas: trató al árbitro de “delincuente”. Por eso lo exagerado del castigo.
El delantero de Magdalena no solo que se perderá el juego ante Argentinos Juniors sino que tampoco podrá estar presente en un hipotético duelo de octavos de final, cuartos y semifinal. El castigo fue total y muy significativo.
Por eso el delantero, el único que puede jugar de “9” en este plantel teniendo en cuenta el bajísmo nivel de Lucas Alario, hizo que Eduardo Domínguez tenga que trabajar de manera especial la búsqueda de un reemplazante.
En la práctica de ayer jugó con Cristian Medina de “falso 9”, una posición insólita para el exBoca que para colmo tiene una distancia total con el gol. Si hay un jugador que ha mostrado una falencia total en esa materia es Medina, que en la práctica de ayer se movió como el jugador más adelantado junto a Fabricio Pérez y Edwuin Cetré.
El caso de Alario es preocupante. Desde que llegó no pudo mostrar un nivel acorde a las expectativas. Lejísmos de lo que supo mostrar en River y en Alemania. Apenas un gol de penal y una jugada que forzó a un tanto en contra ante Defensa y Justicia. Nada más. Luego se lesionó y nunca más volvió a ser tenido en cuenta.
LE PUEDE INTERESAR
El DT del rival del Pincha elogió el torneo
LE PUEDE INTERESAR
La revolución que generó Messi en la última práctica
También parece raro que Domínguez no pruebe con un jugador de Inferiores. Está Benjamín Sagues Barreiro, por ejemplo, pero que no fue ni convocado el domingo pasado.
También podría jugar José Sosa como delantero, o el juvenil Joaquín Tobio Burgos. Cualquiera de los dos parecería más acorde que la presencia del volante surgido en Boca que llegó en el mercado de pases que inició la “guerra” total entre Estudiantes y la AFA.
En tanto parece un hecho que Leandro González Pirez regresará al equipo luego de recuperarse de la lesión que lo dejó afuera del equipo durante buena parte del semestre. Entrará en reemplazo de Santiago Núñez, de presentaciones con muchas irregularidades. Tuvo muy buenos partidos y otros con un nivel totalmente diferente.
En el mediocampo seguirá Santiago Ascacibar mientras que Mikel Amondarian regresaría a la titularidad tras quedarse afuera del equipo en el partido contra el Matador. El que no parece regresar es Gabriel Neves a quien se le levantó la sanción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí