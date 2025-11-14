Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Durísima sanción

Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas

Cuatro fechas a carrillo

14 de Noviembre de 2025 | 02:44
Estudiantes tiene varios dolores de cabeza: los errores defensivos, la poca precisión en el traslado de la pelota y su falta de gol. Todos estos problemas los evidenció el domingo pasado en la cancha de Tigre y ahora de cara a la “final” del domingo contra Argentinos se potencian.

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió darle cuatro fechas de suspensión a Guido Carrillo, por el codazo contra Fernando Lazo que hizo intervenir al VAR. Parece demasiado porque existieron infracciones más violentas y no sufrieron semejante castigo, pero existió la infracción y las declaraciones del jugador fueron durísimas: trató al árbitro de “delincuente”. Por eso lo exagerado del castigo.

El delantero de Magdalena no solo que se perderá el juego ante Argentinos Juniors sino que tampoco podrá estar presente en un hipotético duelo de octavos de final, cuartos y semifinal. El castigo fue total y muy significativo.

Por eso el delantero, el único que puede jugar de “9” en este plantel teniendo en cuenta el bajísmo nivel de Lucas Alario, hizo que Eduardo Domínguez tenga que trabajar de manera especial la búsqueda de un reemplazante.

En la práctica de ayer jugó con Cristian Medina de “falso 9”, una posición insólita para el exBoca que para colmo tiene una distancia total con el gol. Si hay un jugador que ha mostrado una falencia total en esa materia es Medina, que en la práctica de ayer se movió como el jugador más adelantado junto a Fabricio Pérez y Edwuin Cetré.

El caso de Alario es preocupante. Desde que llegó no pudo mostrar un nivel acorde a las expectativas. Lejísmos de lo que supo mostrar en River y en Alemania. Apenas un gol de penal y una jugada que forzó a un tanto en contra ante Defensa y Justicia. Nada más. Luego se lesionó y nunca más volvió a ser tenido en cuenta.

También parece raro que Domínguez no pruebe con un jugador de Inferiores. Está Benjamín Sagues Barreiro, por ejemplo, pero que no fue ni convocado el domingo pasado.

También podría jugar José Sosa como delantero, o el juvenil Joaquín Tobio Burgos. Cualquiera de los dos parecería más acorde que la presencia del volante surgido en Boca que llegó en el mercado de pases que inició la “guerra” total entre Estudiantes y la AFA.

En tanto parece un hecho que Leandro González Pirez regresará al equipo luego de recuperarse de la lesión que lo dejó afuera del equipo durante buena parte del semestre. Entrará en reemplazo de Santiago Núñez, de presentaciones con muchas irregularidades. Tuvo muy buenos partidos y otros con un nivel totalmente diferente.

En el mediocampo seguirá Santiago Ascacibar mientras que Mikel Amondarian regresaría a la titularidad tras quedarse afuera del equipo en el partido contra el Matador. El que no parece regresar es Gabriel Neves a quien se le levantó la sanción.

 

