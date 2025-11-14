Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Información General |Vacantes en AMBA y otras provincias

Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios

Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
14 de Noviembre de 2025 | 10:00

Escuchar esta nota

Una de las grandes cadenas del comercio minorista, Carrefour Argentina, anunció una gran convocatoria de personal para su red nacional de supermercados. A pesar de que la empresa se encuentra analizando la posibilidad de reducir o incluso dejar su actividad en el país, mantiene vacantes abiertas en múltiples áreas funcionales, tanto operativas como administrativas, y en diversas provincias. 

Las búsquedas cubren niveles muy variados: desde empleados de mantenimiento y cajeros hasta analistas de retail media y cargos de jefatura comercial en localidades del interior. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, se ofrecen puestos para Cajeros/Polivalentes, que requieren secundario completo y disponibilidad full-time. También se buscan Analistas de Retail Media, para lo cual se exige ser estudiante o graduado de Negocios, Marketing o Publicidad, conocimiento avanzado de MS Office y un inglés de nivel intermedio. 

En el interior, las vacantes alcanzan zonas como Santa Rosa (La Pampa) o Plaza Huincul (Neuquén). Allí se ofertan cargos como Jefe/a de Ventas mayoristas, con experiencia comprobable, liderazgo, alta orientación a resultados y flexibilidad horaria. 

En cuanto a las remuneraciones del sector, aunque la empresa no publica escalas para cada puesto, se pueden estimar gracias al convenio colectivo del rubro: desde julio hasta diciembre de 2025 rige un aumento de 1 por ciento mensual más una suma fija no rentada de $ 40.000 mensuales, que -a partir de enero de 2026- pasará a formar parte del sueldo básico. Este monto aplica de modo general, sin importar la categoría. 

Así, para los empleados administrativos de Categoría A, el salario básico ronda los $ 1.057.199 más los $ 40.000 adicionales, totalizando unos $ 1.097.199 al mes; para las categorías B y C los valores se elevan levemente, rondando los $ 1.101.749 y los $ 1.106.293 respectivamente. 

Para quienes buscan ingresar al mercado formal o cambiar de empleo, estas vacantes ofrecen una puerta de entrada interesante. Sin embargo, los aspirantes deben tener en cuenta que las exigencias varían bastante según el rol: desde tareas operativas con requisitos básicos, hasta posiciones de gestión que requieren experiencia, liderazgo y dominio técnico. También es relevante que muchas vacantes son presenciales, dado el carácter físico de la actividad en supermercados. 

LE PUEDE INTERESAR

Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial

LE PUEDE INTERESAR

Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Dolor en La Plata por la muerte de Rubén “Chuby” Leguizamón
Últimas noticias de Información General

Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial

Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben

Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
La Ciudad
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Famila, amistad y décadas de amor por los motorhome: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
Espectáculos
Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Después de 27 años de amor: Andrea Pietra reveló que no se casará con Daniel Grinbank 
Policiales
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
Deportes
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla