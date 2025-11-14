Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Una de las grandes cadenas del comercio minorista, Carrefour Argentina, anunció una gran convocatoria de personal para su red nacional de supermercados. A pesar de que la empresa se encuentra analizando la posibilidad de reducir o incluso dejar su actividad en el país, mantiene vacantes abiertas en múltiples áreas funcionales, tanto operativas como administrativas, y en diversas provincias.
Las búsquedas cubren niveles muy variados: desde empleados de mantenimiento y cajeros hasta analistas de retail media y cargos de jefatura comercial en localidades del interior. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, se ofrecen puestos para Cajeros/Polivalentes, que requieren secundario completo y disponibilidad full-time. También se buscan Analistas de Retail Media, para lo cual se exige ser estudiante o graduado de Negocios, Marketing o Publicidad, conocimiento avanzado de MS Office y un inglés de nivel intermedio.
En el interior, las vacantes alcanzan zonas como Santa Rosa (La Pampa) o Plaza Huincul (Neuquén). Allí se ofertan cargos como Jefe/a de Ventas mayoristas, con experiencia comprobable, liderazgo, alta orientación a resultados y flexibilidad horaria.
En cuanto a las remuneraciones del sector, aunque la empresa no publica escalas para cada puesto, se pueden estimar gracias al convenio colectivo del rubro: desde julio hasta diciembre de 2025 rige un aumento de 1 por ciento mensual más una suma fija no rentada de $ 40.000 mensuales, que -a partir de enero de 2026- pasará a formar parte del sueldo básico. Este monto aplica de modo general, sin importar la categoría.
Así, para los empleados administrativos de Categoría A, el salario básico ronda los $ 1.057.199 más los $ 40.000 adicionales, totalizando unos $ 1.097.199 al mes; para las categorías B y C los valores se elevan levemente, rondando los $ 1.101.749 y los $ 1.106.293 respectivamente.
Para quienes buscan ingresar al mercado formal o cambiar de empleo, estas vacantes ofrecen una puerta de entrada interesante. Sin embargo, los aspirantes deben tener en cuenta que las exigencias varían bastante según el rol: desde tareas operativas con requisitos básicos, hasta posiciones de gestión que requieren experiencia, liderazgo y dominio técnico. También es relevante que muchas vacantes son presenciales, dado el carácter físico de la actividad en supermercados.
