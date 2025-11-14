Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales

Se definió la fecha de las elecciones presidenciales en Gimnasia, para elegir quién sucederá a Mariano Cowen. Será el sábado 29 de noviembre y se presentaron cuatro listas.

La confirmación llegó por medio de un mail para los asociados que deberán asistir entre las 9 y 19 hs a la sede de calle 4. Vale mencionar que hay tiempo de presentar listas hasta el lunes 24 de noviembre a las 10 hs.

En el Portal de Autogestión se puede consultar el padrón. Vale recordar que, para votar, es obligatorio el DNI físico.

Los candidatos son:

Carlos Anacleto - Usina Tripera

Daniel Onofri - Arriba Gimnasia

Edgardo “Toto” Medina - Gimnasia Somos Todos

Emanuel Di Loreto - Unir Gimnasia

Las listas completas deberán presentarse a la Comisión Directiva. En el orden del día se realizará la lectura del Acta de la asamblea anterior; elección de autoridades; designación de dos socios para la firma y proclamación de los electos.