En Plaza Moreno y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta

Los egresados de varias escuelas secundarias de La Plata atravesaron horas de preocupación y enojo luego de denunciar que fueron estafados por un salón de eventos, donde habían contratado el tradicional festejo de fin de curso. Sin embargo, y pese al golpe económico y organizativo, los estudiantes y sus familias resolvieron no quedarse de brazos cruzados y montaron celebraciones alternativas para no perder uno de los momentos más esperados del año.

Según relataron los propios chicos, el salón —cuya contratación incluía música, ambientación y servicio básico— dejó de responder a los mensajes y canceló a último momento la fiesta que debía realizarse esta semana. Esto motivó la denuncia colectiva de varios cursos, que alertaron sobre la maniobra para intentar recuperar parte del dinero entregado.

Alejandro Martínez, presidente del club Dardo Rocha y papá de una de las alumnas llamada Antonella Martínez, expresó: "Ayer iban a hacer el último día, y la dueña de lo que es block y otro boliche más, estafaron a los chicos. Entonces, en protesta, los chicos, como como los estafaron, vamos a ir a llevarlos para que bailen en Plaza Moreno".

Mientras avanzan las presentaciones formales, los egresados reorganizaron todo a contrarreloj. Plaza Moreno fue uno de los puntos de encuentro, donde grupos de estudiantes se reunieron con parlantes, luces portátiles y bebidas, acompañados por algunos familiares. También hubo celebraciones en quinchos particulares, clubes de barrio y salones comunitarios que se ofrecieron para recibirlos solidariamente.

La iniciativa surgió de los propios chicos, decididos a que el cierre del ciclo lectivo no quedara opacado por la estafa. “No íbamos a quedarnos sin fiesta. La armamos igual, como sea”, comentó uno de los alumnos afectados.

Por otro lado, otra mamá, Leila, explicó: "Antes de ayer la dueña del salón empezó con esto a la mañana de que había este supuesto desperfecto. Obviamente todos ahí en contacto y ella dijo que bueno, que el local no se podía utilizar, que iba a dar otro local o que teníamos que poner más plata para poder hacerlo en otro lugar. Obviamente eso no era cierto. Bueno, y después soluciona con que les iba a dar este tropi sí, que está, creo que es pasando Berisso. Un lugar horrible, obviamente, y aparte no nada que ver con lo que con lo que estaba arreglado".

"Este tropi era de ella y tampoco podría podía abrirlo, un lugar espantoso. No sé cuál era su intención, si mandar a los chicos y que los chicos se encuentren en una zona súper desprotegidos o directamente no aparecer en el lugar, porque no apareció. Cuando ayer nos enteramos un rato antes de la fiesta que están todos los chicos vestidos para ir y demás que iban a ser acompañados por los padres, todos, obviamente, mandó un escrito por WhatsApp avisando que no, que la fiesta no se hace", añadió angustiada.

"Y bueno, obviamente no contestó más el teléfono, los papás se acercaron a las doce, porque a las doce era la fiesta. Se acercaron a los dos lugares, a este lugar donde se iba a hacer en un principio, que es el límite. Y después a este otro tropi. Nada más que constatar y para poder denunciar de que en ese momento ella no había abierto ni nada por el estilo. Y además, porque obviamente había otros chicos, nenes que iban a ir para ese lugar y bueno, también había que avisar y demás. Pero bueno, por sobre todas las cosas también era para poder hacer la denuncia y tener pruebas para presentar. Sí, más allá de que hay un montón de cosas de la juntada de antes de ayer, un desastre, una estafadora. Y además está pretendiendo juntarse con más chicos en el transcurso de la semana para seguir vendiéndoles fiestas.

Las familias, por su parte, destacaron la colaboración de comerciantes, vecinos y autoridades de distintas instituciones que cedieron espacios o ayudaron con la logística. Aunque la organización implicó esfuerzo y ajustes de último momento, los estudiantes pudieron disfrutar del festejo de egresados, símbolo de cierre de etapa y tradición en la ciudad.

Mientras tanto, los damnificados continúan avanzando con las denuncias para lograr que se investigue la responsabilidad del salón y se determine si hubo más cursos y promociones afectadas.