Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA

EE UU y Argentina llegaron a un acuerdo histórico de comercio e inversiones: los detalles
EE UU y Argentina llegaron a un acuerdo histórico de comercio e inversiones: los detalles
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
Actividades: aniversario, visita guiada, museos abiertos, taller, viaje y más
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Investigación derriba el mito de que el abuelo de Hitler fuera judío
La negociación con el kirchnerismo sobre la Justicia seguiría abierta
El FMI insiste con aplicar un régimen cambiario para acumular reservas
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla resolvió apartarse de la investigación iniciada por el concejal libertario Marcelo Mazzeo, quien había acusado al gobernador Axel Kicillof y al titular del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles. En su decisión, el juez sostuvo que los hechos planteados deben ser analizados por el fuero provincial.
Según el fallo, los supuestos delitos denunciados no comprometen intereses nacionales y refieren exclusivamente a la gestión de un organismo dependiente del Estado bonaerense. Por ello, la presentación será remitida al juzgado de garantías correspondiente del Departamento Judicial La Plata.
La resolución se apoya en jurisprudencia que limita la intervención de los tribunales federales a casos que afecten directamente al Estado nacional. Ramos Padilla subrayó que, aun cuando existan fondos transferidos por la Nación, una vez incorporados al presupuesto provincial su control compete a la justicia local.
De esta forma, la causa impulsada por Mazzeo regresará al ámbito bonaerense, tal como habían anticipado abogados que cuestionaron la radicación inicial en el fuero federal. La medida pone fin a la discusión sobre la competencia y permite que la investigación continúe en el marco de la justicia ordinaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí