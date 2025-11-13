Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA

Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
13 de Noviembre de 2025 | 15:55

Escuchar esta nota

El juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla resolvió apartarse de la investigación iniciada por el concejal libertario Marcelo Mazzeo, quien había acusado al gobernador Axel Kicillof y al titular del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles. En su decisión, el juez sostuvo que los hechos planteados deben ser analizados por el fuero provincial.

Según el fallo, los supuestos delitos denunciados no comprometen intereses nacionales y refieren exclusivamente a la gestión de un organismo dependiente del Estado bonaerense. Por ello, la presentación será remitida al juzgado de garantías correspondiente del Departamento Judicial La Plata.

La resolución se apoya en jurisprudencia que limita la intervención de los tribunales federales a casos que afecten directamente al Estado nacional. Ramos Padilla subrayó que, aun cuando existan fondos transferidos por la Nación, una vez incorporados al presupuesto provincial su control compete a la justicia local.

De esta forma, la causa impulsada por Mazzeo regresará al ámbito bonaerense, tal como habían anticipado abogados que cuestionaron la radicación inicial en el fuero federal. La medida pone fin a la discusión sobre la competencia y permite que la investigación continúe en el marco de la justicia ordinaria.

 

