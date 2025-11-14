Explosión en Ezeiza: incendio en una planta agroquímica situada en el polo industrial

Los vecinos de Ezeiza y alrededores se encuentran en estado de alerta tras una impresionante explosión ocurrida en el polo industrial de la zona. En un primer momento, se creyó que el estallido había tenido lugar en una fábrica de pinturas, pero luego se confirmó que se trataba de una productora agroquímica.

Varias dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para controlar el incendio, que se mantiene activo y genera preocupación por posibles nuevos estallidos. Por el momento, las autoridades no han informado si había trabajadores dentro de la planta al momento del siniestro, aunque se descartan heridos graves según los primeros reportes.

La explosión se habría producido en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini, en Cañuelas, y la onda expansiva afectó a otras plantas cercanas e incluso a viviendas de la zona. Los testimonios de los vecinos reflejan la magnitud del incidente: “Estaba en mi casa escuchando música y de repente se escuchó un estruendo que me apagó todo. Salgo a ver y se veía una columna de humo”, relató César, un vecino, en diálogo con TN.

Otros residentes aseguraron haber presenciado escenas de pánico y fuego. “Estaba justo en frente del lugar, pero la policía llegó y nos pidió que nos vayamos porque nos advirtieron que podía haber una explosión mucho más grande. Y ahí salió una bola de fuego gigante. Se siguen escuchando explosiones”, agregó.

En las redes sociales, varios usuarios compartieron videos que rápidamente se viralizaron, mostrando columnas de humo que se elevan varios metros y llamas de gran magnitud.