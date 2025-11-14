Un sector de empleados de Gimnasia apuntó contra los dirigentes por la falta de pago: “Profundo malestar”

El conflicto entre un sector de empleados de Gimnasia, específicamente del Equipo de Salud con la dirigencia del Club, quedó expuesto nuevamente con la difusión de una carta vía Instagram (@equipodesaludcge), en la que los profesionales expresan su “profundo malestar” por lo que consideran un incumplimiento sistemático en el pago de sus haberes y una falta de propuestas para resolver la situación.

Según detallaron, el club adeuda parte del salario de julio y los meses completos de agosto, septiembre y octubre. A pesar de las reuniones solicitadas y de la disposición del equipo para mantener sus tareas —que, señalan, exceden el ámbito estrictamente deportivo—, aseguran que no han recibido soluciones concretas por parte de la Comisión Directiva.

Los profesionales remarcaron que, incluso luego de haber enviado una notificación formal hace más de 72 horas advirtiendo que la falta de pago podría obligarlos a suspender la actividad asistencial, la institución no brindó una respuesta acorde. Además, cuestionaron que, mientras la deuda con otros trabajadores fue saldada hasta septiembre inclusive, no se tuvo “el mismo cumplimiento” con el personal de salud.

“La decisión refleja una preocupante falta de consideración hacia nuestra labor y una absoluta indiferencia respecto del impacto negativo que esto genera en la institución”, expresaron en el documento.

El comunicado cierra resaltando el compromiso histórico del equipo con todas las áreas del club “en diversas situaciones” y llama nuevamente a resolver el problema salarial para evitar mayores complicaciones en el funcionamiento interno.