Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Deportes

Un sector de empleados de Gimnasia apuntó contra los dirigentes por la falta de pago: “Profundo malestar”

Un sector de empleados de Gimnasia apuntó contra los dirigentes por la falta de pago: “Profundo malestar”
14 de Noviembre de 2025 | 22:11

Escuchar esta nota

El conflicto entre un sector de empleados de Gimnasia, específicamente del Equipo de Salud con la dirigencia del Club, quedó expuesto nuevamente con la difusión de una carta vía Instagram (@equipodesaludcge), en la que los profesionales expresan su “profundo malestar” por lo que consideran un incumplimiento sistemático en el pago de sus haberes y una falta de propuestas para resolver la situación.

Según detallaron, el club adeuda parte del salario de julio y los meses completos de agosto, septiembre y octubre. A pesar de las reuniones solicitadas y de la disposición del equipo para mantener sus tareas —que, señalan, exceden el ámbito estrictamente deportivo—, aseguran que no han recibido soluciones concretas por parte de la Comisión Directiva.

Los profesionales remarcaron que, incluso luego de haber enviado una notificación formal hace más de 72 horas advirtiendo que la falta de pago podría obligarlos a suspender la actividad asistencial, la institución no brindó una respuesta acorde. Además, cuestionaron que, mientras la deuda con otros trabajadores fue saldada hasta septiembre inclusive, no se tuvo “el mismo cumplimiento” con el personal de salud.

“La decisión refleja una preocupante falta de consideración hacia nuestra labor y una absoluta indiferencia respecto del impacto negativo que esto genera en la institución”, expresaron en el documento.

El comunicado cierra resaltando el compromiso histórico del equipo con todas las áreas del club “en diversas situaciones” y llama nuevamente a resolver el problema salarial para evitar mayores complicaciones en el funcionamiento interno.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia define el futuro de los juveniles de la categoría 2005
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Aniversario de La Plata: se confirmaron los artistas invitados que tocarán en Plaza Moreno
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales

Gimnasia define el futuro de los juveniles de la categoría 2005

La Selección Argentina ganó 2 a 0 ante Angola

Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
Policiales
VIDEO.- Abuso en el Parque Pereyra: así fue el secuestro a una joven en City Bell
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
La Ciudad
A la espera del escrutinio final, habría cambio de manos en el claustro de Graduados de Medicina
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
Una protesta afecta el tránsito en la Autopista La Plata
Italia in Piazza: llega una nueva edición del encuentro que reúne sabores y costumbres italianas
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias
Espectáculos
Conmoción: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher
Mauro Icardi enfrentaría nuevos problemas legales por mostrarse con sus hijas y la China Suárez en un shopping
Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”
Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”
Política y Economía
Acuerdo con EE UU: acciones con subas muy fuertes
Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”
Milei desmintió la eliminación del monotributo: “Operaciones de delincuentes”
Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla