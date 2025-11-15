Moscardini y una carrera clave en La Pampa

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
El piloto platense está segundo en la Copa Plata y necesita sumar para llegar con chances al final de la temporada
Se viene la 14ta fecha del TC Pista y toda la atención puesta en el piloto de nuestra Región, Nicolás Moscardini que admeás de pelear por dar el salto al Turismo Carretera 2026 está peleando el título de la categoría. Hoy comenzará la actividad en el autódromo de La Pampa.
Luego de lo que fue la victoria de Moscardini en Paraná, ahora el TC Pista afrontará la anteúltima fecha de la Copa de Plata, que se disputará este fin de semana en Toay, La Pampa.
Pese a la victoria del piloto platense, el líder de la Copa es Marco Dianda con 145.5 unidades, seguido por Moscardini que trepó al segundo lugar con 130.5. Quien se encuentra tercero es Gastón Iansa con 109 puntos.
Acompañarán a la categoría más popular y al TC Pista, la Fórmula 3 Metropolitana y el TC JR.
En lo que refiere al TC Pista la actividad comenzará hoy a las 9:20 horas con el entrenamiento del Grupo B. A continuación lo hará el Grupo A. A las 12 y 12:40 serán los segundos entrenamientos mientras que las tandas de clasificación se realizarán a las 15:30, 15:42 y 15:54.
Para Moscardini será una prueba de fuego hasta dónde puede rendir su auto. A priori no es un circuito que le caiga bien a los Ford por eso trabajó especialmente su equipo de cara a minimizar los errores y poder sacar el mayor rédito en un autódromo que tiene sus complicaciones. Es la carrera clave de las que quedan por delante en la temporada.
Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), Nicolás Moscardini (Ford), Thomas Ricciardi (Ford), Lucas Valle (Dodge), Gabriel Gandulia (Ford), Tomás Abdala (Ford), Jorge Barrio (Chevrolet), Joaquín Ochoa (Dodge), Gastón Iansa (Chevrolet), Juan Ignacio Maceira (Ford), Santiago Biagi (Dodge), Bautista Damiani (Chevrolet), Benjamín Ochoa (Ford), Rodrigo Lugón (Ford), NicanorSantilli Pazos (Ford), Felipe Bernasconi (Torino), Gaspar Chansard (Toyota), Faustino Cifre (Ford), Marco Dianda (Dodge) y Marcos Castro (Ford).
