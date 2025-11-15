Boca ultima detalles para recibir al Matador

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Boca continúa con los trabajos y la cabeza puesta en el compromiso de mañana ante Tigre por la noche en La Bombonera, donde el entrenador Claudio Úbeda terminará de definir en la práctica de hoy.
Ya clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura, y con el pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, el técnico planea repetir gran parte del equipo que se quedó con el Superclásico el domingo pasado.
Siguiendo esta misma línea, las variantes que baraja el Sifón son dos. La primera es obligatoria, ya que el marcador central Lautaro Di Lollo llegó a la quinta amonestación y debe cumplir una fecha de suspensión. Mientras que la otra es un caso similar, donde el Milton Giménez será preservado para no perderse el primer partido de los playoff, debido a que cuenta con cuatro tarjeta amarillas.
De esta forma, teniendo en cuenta estos condimentos, en el último ensayo de fútbol, Úbeda probó con Nicolás Figal en lugar del defensor con pasado en Banfield. En tanto que el lugar del otro ex Taladro lo ocupó Ander Herrera, generando así una modificación en el número telefónico.
En ese sentido, con el vasco siendo de la partida, el Changuito Zeballos se adelantará unos metros para ser el acompañante de Miguel Merentiel en la delantera. Por lo cual, la línea de volante pasará a contar con tres meciocampistas.
Con las cosas así, Claudio Úbeda definirá hoy el equipo para enfrentar a Tigre, donde analizará minuciosamente los casos de Juan Barinaga y Carlos Palacios, que atraviesan ciertas sobrecargas musculares. Aunque de no mediar inconvenientes serán de la partida, en el último partido de la fase regular del certamen.
De esta manera, el probable once para recibir al Matador sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
