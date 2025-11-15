Bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada se sumaron a combatir el incendio en el predio industrial de Ezeiza

Un importante despliegue de fuerzas de emergencia se puso en marcha esta madrugada luego del incendio registrado en un predio industrial de Ezeiza, donde el fuego se expandió rápidamente entre 7 galpones y estructuras fabriles. Ante la magnitud del siniestro, dotaciones de bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada fueron convocadas para brindar apoyo y trabajar en conjunto con los cuarteles locales en las tareas de contención y extinción de las llamas.

Bomberos de distintos destacamentos de la región acudieron con autobombas, camiones cisterna y equipos especializados, sumándose al operativo que encabezaron los bomberos de Ezeiza y de otros puntos del conurbano.

Además de los cuerpos voluntarios, también participan bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que reforzaron el trabajo en tierra ante el riesgo de propagación del fuego hacia sectores lindantes.

Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la presencia de materiales inflamables, lo que obligó al personal a extremar las medidas de seguridad.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque se investigan las causas que dieron origen al incendio. Las autoridades destacan la rápida articulación entre los distintos cuarteles, que permitió contener un siniestro que amenazaba con tornarse incontrolable.