Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General |LA TEMPERATURA DEL AGUA RONDA LOS 22º

Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado

Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado

Con casi 22º, el agua en las playas marplatenses invita al chapuzón

2 de Enero de 2026 | 02:47
Edición impresa

Contra su histórica fama de sus aguas que siempre han exigido cierto coraje para meterse a nadar, Mar del Plata arrancó esta temporada sorprendiendo a los turistas con un mar inusualmente cálido que invita al chapuzón.

Con una temperatura cercana a los 22 grados, un valor muy superior al promedio habitual para esta época del año, el agua en las playas marplatenses atraviesa por estos días uno de sus mejores momentos en años.

Ya en noviembre se había registrado un aumento marcado de la temperatura del mar. Las mediciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), realizadas desde la Escollera Norte, marcaron en la segunda quincena un promedio mensual de 17,5 °C, claramente por encima del valor medio histórico de 16,7 grados que se registra desde 2011. Y en la última semana, las temperaturas superficiales superaron incluso el 25 por ciento de los registros más altos de la serie para noviembre.

Diciembre consolidó esa tendencia y rompió con el mito del agua helada. El martes pasado al mediodía, el termómetro ubicado en el Muelle de Pescadores, en plena bahía Bristol, marcó 21,8 °C.

Para tener una referencia, el promedio de diciembre suele ubicarse más cerca de los 19 grados, una diferencia que en el mar se percibe de inmediato.

A esta situación se suma un mar calmo, sin arena en suspensión, que deja una superficie más clara y espejada de lo habitual. Sin llegar al recordado “mar turquesa” de fines de febrero de 2017, cuando el agua superó los 23 grados, las condiciones actuales resultan inusuales y muy valoradas por quienes disfrutan de la playa.

Alerta climática global: 2026 se perfila como uno de los años más calurosos de la historia

Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

 

