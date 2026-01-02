Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Contra su histórica fama de sus aguas que siempre han exigido cierto coraje para meterse a nadar, Mar del Plata arrancó esta temporada sorprendiendo a los turistas con un mar inusualmente cálido que invita al chapuzón.
Con una temperatura cercana a los 22 grados, un valor muy superior al promedio habitual para esta época del año, el agua en las playas marplatenses atraviesa por estos días uno de sus mejores momentos en años.
Ya en noviembre se había registrado un aumento marcado de la temperatura del mar. Las mediciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), realizadas desde la Escollera Norte, marcaron en la segunda quincena un promedio mensual de 17,5 °C, claramente por encima del valor medio histórico de 16,7 grados que se registra desde 2011. Y en la última semana, las temperaturas superficiales superaron incluso el 25 por ciento de los registros más altos de la serie para noviembre.
Diciembre consolidó esa tendencia y rompió con el mito del agua helada. El martes pasado al mediodía, el termómetro ubicado en el Muelle de Pescadores, en plena bahía Bristol, marcó 21,8 °C.
Para tener una referencia, el promedio de diciembre suele ubicarse más cerca de los 19 grados, una diferencia que en el mar se percibe de inmediato.
A esta situación se suma un mar calmo, sin arena en suspensión, que deja una superficie más clara y espejada de lo habitual. Sin llegar al recordado “mar turquesa” de fines de febrero de 2017, cuando el agua superó los 23 grados, las condiciones actuales resultan inusuales y muy valoradas por quienes disfrutan de la playa.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta climática global: 2026 se perfila como uno de los años más calurosos de la historia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí