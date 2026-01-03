River se fue a trabajar a Neuquén

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
River viajó anoche a San Martín de Los Andes donde iniciará la parte física de la pretemporada. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo se instaló en el hotel Loi Suites Chapelco y fue recibido por una gran cantidad de hinchas que organizaron un banderazo allí.
Antes, por la tarde, el Millonario realizó su último entrenamiento en el River Camp y, cerca de las 19:00, emprendió viaje hacia Neuquén. Es la cuarta pretemporada que los de Gallardo realizan en San Martín de Los Andes, tras las hechas en 2020, 2022 y 2024.
A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata: enfrentará a Millonarios el 11, desde las 21 y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol el sábado 17 a las 22.
Para esta temporada 2026 que iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, el entrenador Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Anibal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.
Moreno arribó a River proveniente de Palmeiras por 7 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El ´Millonario´ compró la totalidad de la ficha del mediocampista que en Argentina jugó en Newell´s y Racing. Por su parte, Fausto Vera llega a River a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro, con cargo de 500 mil dólares y con una opción de compra de 4 millones de dólares.
