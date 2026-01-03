Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Por 10 días, antes de viajar a uruguay

River se fue a trabajar a Neuquén

River se fue a trabajar a Neuquén

Marcelo Barovero se suma como entrenador de arqueros

3 de Enero de 2026 | 04:00
Edición impresa

River viajó anoche a San Martín de Los Andes donde iniciará la parte física de la pretemporada. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo se instaló en el hotel Loi Suites Chapelco y fue recibido por una gran cantidad de hinchas que organizaron un banderazo allí.

Antes, por la tarde, el Millonario realizó su último entrenamiento en el River Camp y, cerca de las 19:00, emprendió viaje hacia Neuquén. Es la cuarta pretemporada que los de Gallardo realizan en San Martín de Los Andes, tras las hechas en 2020, 2022 y 2024.

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata: enfrentará a Millonarios el 11, desde las 21 y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol el sábado 17 a las 22.

Para esta temporada 2026 que iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, el entrenador Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Anibal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.

Moreno arribó a River proveniente de Palmeiras por 7 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El ´Millonario´ compró la totalidad de la ficha del mediocampista que en Argentina jugó en Newell´s y Racing. Por su parte, Fausto Vera llega a River a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro, con cargo de 500 mil dólares y con una opción de compra de 4 millones de dólares.

 

LE PUEDE INTERESAR

El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

LE PUEDE INTERESAR

Arias, nuevo arquero de Newell’s
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

Boca puso primera: Cavani, en helicóptero

El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
La Ciudad
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
VIDEO. Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata
Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000
Fin de semana con clima agradable en la Región
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
Política y Economía
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla