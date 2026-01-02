Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal

El respiro térmico que llegó después de una seguidilla de jornadas sofocantes no marca un cambio de tendencia. Por el contrario, el nuevo pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el verano seguirá mostrando un comportamiento más caluroso de lo habitual, con la provincia de Buenos Aires como el territorio con mayor desvío respecto de los valores normales para la época.

El informe, que ahora abarca el período completo de enero a marzo, señala que existen hasta un 50 por ciento de probabilidades de que las temperaturas superen el promedio histórico en todo el territorio bonaerense. La misma chance se extiende a Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan, configurando una amplia franja central del país con mayor exposición a episodios de calor persistente.

La advertencia cobra especial relevancia luego de lo ocurrido en el cierre de 2025, cuando se registraron casi seis días consecutivos de calor extremo y un pico de 38,9 grados el miércoles. Aunque ese evento no fue catalogado formalmente como ola de calor por una diferencia mínima de 0,2 grados en una de las temperaturas mínimas, el nuevo escenario incrementa las probabilidades de que situaciones similares se repitan durante el primer trimestre de 2026.

El cambio más significativo respecto del pronóstico difundido un mes atrás es la ampliación del área afectada dentro de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces, la mayor anomalía térmica se concentraba en el sudoeste bonaerense, dejando al margen a la Costa Atlántica, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Ahora, esas regiones quedaron incluidas dentro del núcleo con mayor desviación climática prevista, lo que implica más días con temperaturas por encima de lo habitual en zonas densamente pobladas.

Más allá de este núcleo principal, el pronóstico muestra que gran parte del país también enfrenta chances de calor superior al promedio, aunque en menor proporción. En el resto del territorio nacional, las probabilidades alcanzan hasta un 45 por ciento, con una excepción clara: el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera un verano con valores térmicos normales.

La única señal alentadora aparece en el corto plazo. Para los próximos días se prevé que las temperaturas se mantengan en niveles mucho más llevaderos, con un descenso progresivo que tocaría su punto más bajo hacia este fin de semana. La diferencia respecto del agobiante final de diciembre será marcada, al punto de que las máximas previstas ahora se asemejan a las mínimas que dominaron durante los días más extremos.

PRECIPITACIONES PROMEDIO

En materia de lluvias, el panorama es más estable. El pronóstico trimestral anticipa precipitaciones dentro de los valores habituales para la época en casi todo el país. Solo dos regiones muestran una probabilidad elevada, de hasta un 45 por ciento, de recibir lluvias superiores a lo normal. Una de ellas es el noroeste argentino, que comprende La Rioja, Catamarca, Tucumán y el oeste de Salta y Jujuy. La otra se localiza en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para el resto del territorio nacional, incluidas las provincias que vienen de atravesar episodios de exceso hídrico, se espera un verano con lluvias acordes a los promedios históricos. Así, el foco del trimestre vuelve a estar puesto en la temperatura: un verano que, aun con pausas, promete no dar tregua.