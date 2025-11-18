Trump abre la puerta a “hablar” con Maduro

El presidente Donald Trump se negó ayer a descartar acciones militares contra Venezuela a pesar de mencionar la posibilidad de una apertura diplomática con su homólogo Nicolás Maduro, quien ha insistido en que el aumento en la presencia militar de Estados Unidos y los ataques sobre embarcaciones presuntamente cargadas con drogas en las costas frente a su nación tienen como objetivo retirarlo del poder.

Trump reiteró que “probablemente hablaría con” Maduro, pero subrayó que no está descartando la posibilidad de una acción militar en territorio venezolano.

“No lo descarto. No descarto nada”, subrayó Trump a los periodistas un día después de que planteara por primera vez la posibilidad de sostener “conversaciones” con Maduro. Sin embargo, Trump evitó responder a preguntas sobre si el mandatario venezolano podría decirle algo que lleve a Estados Unidos a tomar la decisión de reducir su presencia militar.

“Ha causado un tremendo daño a nuestro país”, declaró Trump, vinculando a Maduro con el narcotráfico y la afluencia de migrantes que han llegado a Estados Unidos desde Venezuela. “No ha sido bueno para Estados Unidos, así que veremos qué pasa”.

Los comentarios profundizaron la incertidumbre sobre los próximos pasos que Washington podría tomar con el gobierno de Maduro. Estados Unidos ha intensificado la presión en los últimos días, asegurando que anticipar designar como organización terrorista a un cartel que, según afirma, está encabezado por Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano. Los portaaviones USS Gerald R. Ford y los buques de guerra que lo acompañan llegaron al Caribe este fin de semana, coincidiendo con el anuncio de un nuevo ataques de EE UU contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.