Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

El Mundo |LA SUCESIÓN DE BORIC

Claves en Chile: inseguridad, izquierda frágil y el “factor Parisi”

La extrema derecha, de la mano de José Kast, quedó bien posicionada rumbo al balotaje presidencial. La sorpresa del tercer puesto con el candidato del “Partido de la Gente”

Claves en Chile: inseguridad, izquierda frágil y el “factor Parisi”

El candidato Franco Parisi, del “Partido de la Gente”, quedó tercero

18 de Noviembre de 2025 | 01:19
Edición impresa

La extrema derecha quedó bien posicionada para llegar al poder en Chile por primera vez desde el final de la dictadura en 1990, tras los comicios que decidieron un balotaje el 14 de diciembre entre el ultraconservador José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara.

Estas son algunas claves de la elección del domingo, marcada por el miedo a la delincuencia y la migración irregular.

FRÁGIL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA

En la primera vuelta, Jara obtuvo el 26,8% de los votos, frente al 23,9% de Kast. Esta ventaja de apenas 2,9 puntos estuvo por debajo de las expectativas de su coalición de centroizquierda.

El resultado de Jara está inclusive “por debajo del escenario más catastrófico”, aseguró Rodrigo Espinoza, analista de la Universidad Diego Portales.

Más que su militancia comunista, pesó su rol como ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. “Ser ministra y la continuadora de un gobierno que no ha cumplido las expectativas siempre constituye un desafío”, apuntó el experto Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo.

Jara no logró siquiera igualar en la votación el nivel de aprobación que cosecha actualmente el presidente Boric entre los chilenos, un 28% según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Y su margen para sumar apoyos de aquí a la segunda vuelta es estrecho, según analistas.

LE PUEDE INTERESAR

Una “cloaca con más de US$ 15.000 millones en corrupción” en Bolivia

LE PUEDE INTERESAR

Trump abre la puerta a “hablar” con Maduro

La derecha, representada por José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, sumó más del 50% de los votos.

El economista opositor Franco Parisi se colocó tercero, con 19,7%.

“Casi la mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí, ni por Kast, y a ellos les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente”, dijo Jara ante sus partidarios.

LA FÓRMULA DEL MIEDO

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en los últimos años enfrentó un aumento de los homicidios y los secuestros que disparó la sensación de inseguridad, lo que propició el ascenso de la ultraderecha.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, y pasaron de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes en 2024, según el gobierno. La media en América Latina es de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la ONU.

El contexto de temor ante la delincuencia “es bastante cómodo (...) para la derecha más radical, como ha pasado en otros lugares de América Latina y también en el mundo”, dijo Espinoza.

Kast, un abogado de 59 años, que desde su campaña en 2021 propugnaba la mano dura, reforzó su discurso con un “plan implacable” contra la delincuencia y la promesa de expulsar a los 337.000 migrantes sin papeles en Chile, a quienes culpa de la inseguridad. Que haya mantenido esa posición todos estos años permitió que “le creyeran más” los votantes, explicó Arellano. De ganar, sería el primer gobierno de extrema derecha en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

EL FACTOR PARISI

En 2021, el economista de derecha Franco Parisi sorprendió al alcanzar el tercer puesto con una campaña virtual desde Estados Unidos. En estas elecciones, hizo campaña en Chile y volvió a quedar tercero.

Desplazó a Kaiser y a Matthei, que lo superaban en los sondeos, y nuevamente tendrá una de las llaves del balotaje. Parisi lidera el Partido de la Gente, una agrupación opositora que asegura representar al centro político y la clase media.

En una entrevista en septiembre, afirmó que le daba lo mismo ser tildado de “populista” y que está dispuesto a negociar con la derecha y la izquierda. “Les tengo una mala noticia a Jara y Kast: van a tener que ganarse los votos en la calle. Necesito gestos de ellos. Ellos tienen el problema”, dijo Parisi en su discurso el domingo.

Jara ya aseguró que recogerá algunas medidas del economista en su programa. Kast no hizo alusiones a Parisi. Los seguidores de Parisi son aquellos “disconformes con la política y el gobierno”, indicó Arellano, que ve más probable que estos se vayan con Kast o anulen su voto en segunda vuelta. (AFP)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada

Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos

Uno por uno

El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino

La nueva baja del León para visitar al Canalla: Ascacibar
Últimas noticias de El Mundo

Una “cloaca con más de US$ 15.000 millones en corrupción” en Bolivia

Trump abre la puerta a “hablar” con Maduro

Ecuador rechazó la propuesta de una nueva Constitución

La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
Policiales
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
El policía acusado por un atroz ataque se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Información General
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Deportes
VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”
El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla