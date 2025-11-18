El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol

Marcelo Torres tenía que aparecer como lo había hecho en las últimas oportunidades. Y lo hizo. Fue anoche, al convertir el segundo gol que le permitió a Gimnasia lograr el pasaje al Top 8 del Clausura.

El delantero llegaba a este partido encendido, porque ya le había converttido a River (de penal), en el Monumental, y ante Vélez, en el Bosque, en la fecha anterior.

Para el Lobo, fue el grito de la victoria y para el propio delantero, el tercero en fila.

La jugada comenzó con una gran conducción de Jeremías Merlo, quien metió el centro en el primer gol, y terminó con Torres definiendo casi sin ángulo.

Merlo tuvo espacio suficiente, aguantó hasta último instante y soltó un pase preciso en el momento justo para la corrida del Chelo Torres, que llegó antes que el arquero, tocó por un lado y fue camino al gol por el otro.

Fue el séptimo tanto para el delantero tripero en el club, en apenas 16 partidos disputados. Y como quedó dicho, el tercero de manera consecutiva en esta racha de triunfos que hilvanó el equipo de Fernando Zaniratto

PIEDRAHÍTA Y CONTI FUERON BAJAS

El colombiano Alejandro Piedrahíta y el defensor Germán Conti estuvieron al margen de la delegación en Vicente López.

El extremo había quedado al margen de la concentración por una mialgia en un isquiotibial, por lo que Jeremías Merlo lo reemplazó en la formación titular.

De todos modos, la lesión del colombiano no es grave, aunque transita sus últimos días en el club porque difícilmente Gimnasia se lo compre al Deportivo Pereira.

En cuanto a Germán Conti, tuvo fiebre en la previa del partido por lo que el domingo fue convocado a concentrar Juan Cruz Cortazzo.

El central formado en Colón no tuvo mejoría por lo que ayer por la mañana fue liberado y regresó a su domicilio.

El otro lesionado del plantel es Facundo Di Biasi, recientemente operado de una roturas de ligamentos cruzados que recién le permitirá volver a jugar en el segundo semestre de 2026.