Magdalena iniciará este jueves 20 de noviembre una nueva edición de sus festejos por el aniversario fundacional, con una programación de tres jornadas consecutivas que abarcará actos oficiales, música en vivo, ferias y espacios de encuentro.
Las actividades comenzarán en la Plaza San Martín, punto central de la vida institucional del distrito, donde desde las 18 se realizará el acto protocolar y el tradicional desfile cívico, militar y tradicionalista. Allí participarán escuelas, organizaciones locales, instituciones intermedias y centros tradicionalistas, en un recorrido que cada año reúne a gran parte de la comunidad. Una vez finalizado el desfile, La F Etchemendy brindará un show en vivo para cerrar la primera noche.
El cronograma continuará el viernes 21 y el sábado 22 en el Parque de la Memoria, un predio que durante ambas jornadas concentrará las propuestas recreativas y culturales previstas por el municipio. Desde las 14, el público podrá recorrer el paseo de artesanos y emprendedores, donde se ofrecerán productos de elaboración local y regional.
También funcionarán puestos gastronómicos con distintas opciones para quienes decidan pasar el día en el parque. A medida que avance la tarde, se presentarán artistas locales y bandas invitadas, con escenarios preparados para recibir a distintas formaciones musicales.
En las últimas horas, el municipio confirmó la incorporación de un nuevo número central para el sábado 22: el DJ Fer Palacio, quien estará a cargo del cierre de la programación. Su participación se sumará a la grilla ya anunciada y marcará el final de los festejos en el Parque de la Memoria, con un set nocturno preparado para quienes permanezcan en el lugar hasta la culminación de la jornada.
Las autoridades recomiendan acercarse con reposera, manta y ecovaso para facilitar la permanencia en el predio durante toda la tarde. La propuesta está diseñada para quienes quieran asistir en familia, recorrer los distintos espacios y participar de las actividades programadas en horario continuado.
Una postal del último aniversario / Municipalidad Magdalena
